वाराणसी: दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूकता का संदेश, साक्षरता शिविर में दिए टिप्स; कानूनी प्रावधानों पर बातचीत

वक्ताओं ने कहा कि विधिक साक्षरता के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को कानून की जानकारी देने से अपराधों की रोकथाम में मदद मिल सकती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य कानूनी सहायता को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा सामाजिक समस्या है और इसके खिलाफ जनजागरूकता जरूरी है।



लीगल एड काउंसिल रजनीश कुमार, सूर्य यादव और डॉ. योगेंद्र त्रिपाठी ने लोगों से अपने अधिकारों और कानून में उपलब्ध संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि कानूनी जानकारी के अभाव में कई लोग अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते हैं।