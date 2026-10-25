वाराणसी की खबरें: बाइक रोककर मैकेनिकों को पीटा, कांग्रेसी बोले- सेना के शौर्य के नाम पर फर्जी पास बांटना धोखा

शारीरिक शोषण के मामले में दो आरोपी बरी

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट प्रथम) विकास श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग से शारीरिक शोषण और अश्लील वीडियो बनाने के मामले में दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, वह बुनकर मजदूर है और किसी तरह अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। उसकी बेटी कक्षा 10 की छात्रा थी। आरोप था कि आरोपी उसकी बेटी को अपने जन्मदिन पर होटल में ले गया। वहां नाश्ता कराने के नशीला पदार्थ पिलाया और दुराचार किया।



बीएचयू में 1 नवंबर को लगेगा मेगा कैंप, योजनाओं का मिलेगा लाभ

आम लोगों तक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए एक नवंबर को बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में मेगा कैंप लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित इस कैंप में ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की तैयारी है।



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजीव मुकुल पांडेय ने बताया कि जिला जज की अध्यक्षता में मेगा कैंप की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इसमें अपर जिला जज आलोक कुमार ने न्यायिक, प्रशासनिक और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।



उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि मेगा कैंप के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने जनपद की सभी तहसीलों के तहसीलदारों और विकासखंडों के खंड विकास अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में मिनी कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया। साथ ही पैरा लीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने को कहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेगा कैंप में पहुंचकर लाभान्वित हो सकें।