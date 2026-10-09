वाराणसी: शराब के लिए पैसे नहीं मिले तो अधेड़ ने पी लिया तेजाब, मंडलीय अस्पताल में मौत; घर में हुआ था विवाद

जैतपुरा थाना क्षेत्र के ढेलवरिया इलाके में शुक्रवार सुबह शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलने पर एक अधेड़ ने बाथरूम साफ करने वाला तेजाब पी लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे कबीरचौरा स्थित मंडलीय अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची जैतपुरा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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मृतक की पहचान ढेलवरिया निवासी विनोद शर्मा (65) के रूप में हुई है। वह ई-रिक्शा चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। विनोद अपने परिवार के साथ भुवर गुप्ता के मकान में किराये पर रहते थे। परिवार में पत्नी मुन्नी देवी, बेटी आकांक्षा और बेटे गोलू, विशाल व प्रिंस हैं।