वाराणसी: ट्रक चालक की हत्या कर 40 हजार लूटने के मामले में किशोर दोषी, 20 साल की सजा; 10 हजार जुर्माना

चोलापुर थाना क्षेत्र में ट्रक चालक की हत्या और लूट के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन पांडेय की अदालत ने किशोर अपचारी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने हत्या की धारा 302 में 40 हजार रुपये और लूट के दौरान चोट पहुंचाने की धारा 394 में 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष कुमार सिंह ने मामले में पैरवी की।

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इस मामले में चोलापुर थाने में वादी मनोज कुमार यादव की ओर से वर्ष 2022 में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभियोजन के अनुसार, 26 जून 2022 की रात करीब तीन से चार बजे के बीच कपिसा मोड़ के पास ट्रक चालक सेवा लाल यादव की हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि किशोर अपचारी ने बिल पाने (रिंच) और चाकू से चालक पर हमला किया। इसके बाद उसका मोबाइल फोन और भाड़े के 43,200 रुपये लूट लिए गए।