फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi health arrived in Mangalpur village population 7000 least person ill in every household

वाराणसी: मंगलपुर पहुंची स्वास्थ्य टीम, गांव की आबादी 7000 और हर घर में कोई न कोई बीमार; 100 लोगों के लिए सैंपल

Sun, 25 Oct 2026 11:00 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sun, 25 Oct 2026 11:00 AM IST
सार

वाराणसी के मंगलपुर में तेज बुखार और जोड़ों में दर्द की शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची। टीम ने लोगों की जांच कर 100 लोगों के सैंपल लिए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए नमूनों की जांच कराई जाएगी। ग्रामीणों को सतर्क रहने और लक्षण दिखने पर उपचार कराने की सलाह दी गई।

विज्ञापन
Varanasi health arrived in Mangalpur village population 7000 least person ill in every household
मंगलपुर पहुंची स्वास्थ्य टीम। - फोटो : AI

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

काशी विद्यापीठ ब्लॉक के मंगलपुर गांव में एक महीने में चार लोगों की मौत के साथ ही तेज बुखार, जोड़ों में दर्द की समस्या के बाद शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची। 100 लोगों के खून के सैंपल लिए गए। विभाग की ओर से जांच कराई जाएगी। कुछ लोगों में बुखार के लक्षण मिले।

विज्ञापन


एक महीने में चार लोगों की मौत के बाद सीएमओ डॉ. एनपी सिंह ने टीम को गांव में भेजा। डोर-टू-डोर सर्वे कर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की और डेंगू, टायफाइड व मलेरिया की पुष्टि के लिए सैंपल लिए गए। सफाईकर्मियों ने पूरे गांव में एंटी लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग की। इस दौरान नालियों की सफाई भी कराई गई। सीएचसी मिसिरपुर के डॉ. एनके भारती ने बताया कि सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

विज्ञापन
Trending Videos

चल रही जांच

गांव की कुल आबादी 7000 है और हर घर में कोई न कोई बुखार से पीड़ित है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि काशी विद्यापीठ ब्लॉक स्वास्थ्य केंद्र और मिसिरपुर सीएचसी 12 से 14 किलोमीटर दूर है। इमरजेंसी में मरीजों को ले जाने में काफी दिक्कत होती है। ग्रामीणों ने गांव में ही अस्थायी स्वास्थ्य कैंप लगाने और नियमित फॉगिंग की मांग की है।

गांव के गुलाम रब्बानी (70) की की कुछ दिन पहले ही मौत हो गई। बेटे इरशाद ने बताया कि पिता एक हफ्ते से तेज बुखार से पीड़ित थे। सेंट मैरी हॉस्पिटल में इलाज कराया, लेकिन एक दिन दवा खाने के बाद ही उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने रिपोर्ट में डेंगू और लिवर में सूजन की बात कही। अम्मा नगीना भी अभी बुखार से पीड़ित हैं। एएनएम से लेकर प्रधान तक कई बार छिड़काव के लिए कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मौतों के बाद ही विभाग जागा है।

विज्ञापन

बुखार के ज्यादा मामले

जुलेखा उर्फ मद्दर (53) की मौत 2 अक्तूबर को हो गई। भाई अब्दुल करीम ने बताया कि उनकी बहन को ठंड लगकर तेज बुखार आया था। 30 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 2 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई। सितंबर में उनके पूरे परिवार के लोग बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती हुए थे।

जमालूद्दीन (33) को तेज बुखार था। पिता कलीम अंसारी ने बताया कि बेटे को अचानक तेज बुखार आया। जांच में डेंगू की पुष्टि हुई। मोढ़ैला के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां 2 दिन इलाज के बाद 20 अक्तूबर को उसकी मौत हो गई। 5 साल की बेटी और 8 साल का बेटा भी डेंगू से पीड़ित होकर भर्ती हुए थे। परिवार में कुल 17 सदस्य हैं, जिनमें अधिकांश बीमार हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed