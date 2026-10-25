वाराणसी: प्रधानमंत्री मोदी पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाएंगे जेन-जी, 8 स्थानों पर स्वागत; शंखनाद और डमरू वादन

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वागत में संगठन के सभी पदाधिकारी अपने साथ जेन-जी को भी शामिल करें। काशी क्षेत्र के प्रभारी रमेश सिंह ने कहा कि पूरे नगर को सजाया जा रहा है। पुलिस लाइन में उतरने के बाद सबसे पहले मातृ शक्ति उनका स्वागत करेगी। पुलिस लाइन से नमो घाट तक आठ प्रमुख स्थानों पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। यहां शंखनाद, डमरू वादन, ढोल-नगाड़ों की गूंज और पुष्पवर्षा के बीच प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाएगा।



क्षेत्रीय अध्यक्ष अशोक चौरसिया ने कहा कि काशी की आध्यात्मिक चेतना, सांस्कृतिक गौरव और जनभागीदारी को प्रदर्शित करने के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बैठक में मंत्री रविंद्र जायसवाल, डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु, एमएलसी अश्वनी त्यागी, विधायक नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव, मीडिया संयोजक प्रमील पांडेय समेत अन्य मौजूद रहे।