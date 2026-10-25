यूपी: नशेड़ी ने दाैड़ा-दाैड़ा कर किया खूनी हमला, महिला की मौत, तीन लोग घायल; सुबह की शांति हुई भंग

स्थानीय लोगों के मुताबिक, रविवार की भोर हुई इस घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया।



एक महिला की मौत और तीन लोगों के घायल होने की घटना से क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। घटना के कारणों और हमले के दौरान हुए घटनाक्रम के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। आरोपी से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना में घायल लोगों की स्थिति और हमले के पीछे की वजह के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आने का इंतजार है।