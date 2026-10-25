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यूपी: नशेड़ी ने दाैड़ा-दाैड़ा कर किया खूनी हमला, महिला की मौत, तीन लोग घायल; सुबह की शांति हुई भंग

Sun, 25 Oct 2026 09:52 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, मऊ।
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sun, 25 Oct 2026 09:52 AM IST
सार

जिले के कस्बा खास स्थित मलिकपुरा में रविवार की भोर नशे में धुत व्यक्ति के हमले में गुलाबी कन्नौजिया की मौत हो गई, जबकि गुलाब सोनकर, रामावतार और सूरज चौहान घायल हो गए। घटना सुबह करीब पांच से छह बजे के बीच हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया।

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Woman killed three injured attack intoxicated individual accused custody police initiated investigation
दर्दनाक घटना के बाद पुलिस और भीड़। - फोटो : मऊ

विस्तार
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घोसी कोतवाली क्षेत्र के कस्बा खास स्थित मलिकपुरा में रविवार की भोर नशे में धुत व्यक्ति के हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। घटना सुबह करीब पांच से छह बजे के बीच हुई। अचानक हुए हमले से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। घायलों की पहचान कर उन्हें उपचार के लिए भेजने की कार्रवाई की गई।

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मृतका की पहचान गुलाबी कन्नौजिया, पत्नी तेजू कन्नौजिया, के रूप में हुई है। हमले में कस्बा खास निवासी गुलाब सोनकर (55), पुत्र सीता, रामावतार (60), पुत्र कन्हैया और सूरज चौहान (30), पुत्र प्रहलाद चौहान घायल हुए हैं। घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया।

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परिजनों में कोहराम

स्थानीय लोगों के मुताबिक, रविवार की भोर हुई इस घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया।

एक महिला की मौत और तीन लोगों के घायल होने की घटना से क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। घटना के कारणों और हमले के दौरान हुए घटनाक्रम के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। आरोपी से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना में घायल लोगों की स्थिति और हमले के पीछे की वजह के संबंध में विस्तृत जानकारी सामने आने का इंतजार है।

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