पहली बार इस्तेमाल होंगे 8 इंच के विशेष शेल्स

आयोजन का संयोजन कर रही संस्था ऐक्सिस कम्युनिकेशन के वाइस प्रेसिडेंट संजय प्रताप सिंह के अनुसार, देव दीपावली पर भारत में पहली बार 8 इंच के विशेष आतिशबाजी शेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन शेल्स से निकलने वाले गोले आसमान में 500 से 600 फीट की ऊंचाई तक जाएंगे। शो में माल्टा शैली की आकृतियां भी दिखाई जाएंगी।



सुरक्षा और यातायात के इंतजाम

देव दीपावली पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की है। घाटों से लेकर प्रमुख मार्गों तक इंतजाम किए गए हैं, ताकि आयोजन के दौरान लोगों को सुविधा मिल सके।