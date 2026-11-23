वाराणसी: गंगा पार रेती पर 10 मिनट तक होगी आतिशबाजी, विश्वनाथ धाम के सामने दिखेगी सतरंगी छटा
देव दीपावली पर 24 नवंबर को विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार के सामने गंगा पार रेती पर रात 8:30 से 8:40 बजे तक ग्रीन एरियल फायर शो होगा। आयोजन में लेजर, शिव भजन और विशेष आतिशबाजी का समन्वय देखने को मिलेगा।
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कार्तिक पूर्णिमा पर 24 नवंबर को आयोजित होने वाली देव दीपावली में इस बार काशी के घाट 11 लाख दीपों से जगमगाएंगे। वहीं, श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार के सामने गंगा पार रेती पर 10 मिनट का ग्रीन एरियल फायर शो आयोजित किया जाएगा। रात 8:30 से 8:40 बजे तक होने वाले इस शो में लेजर, संगीत और प्रदूषण रहित आतिशबाजी का संगम देखने को मिलेगा।
प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि देव दीपावली को दिव्य और भव्य स्वरूप देने के लिए घाटों पर दीप प्रज्वलन के साथ विशेष सांस्कृतिक और तकनीकी आयोजन किए जा रहे हैं। गंगा पार रेती पर होने वाले शो में भगवान शिव को समर्पित भजनों की धुन पर आसमान में रंग-बिरंगे पैटर्न और आकर्षक आकृतियां बनाई जाएंगी।
शिव भजनों की धुन पर होगी आतिशबाजी
शो के दौरान संगीत की लय के साथ आतिशबाजी का तालमेल होगा। आसमान में उभरने वाली रंगीन आकृतियों का प्रतिबिंब गंगा की लहरों पर भी दिखाई देगा। इससे गंगा के दोनों किनारों से श्रद्धालु और पर्यटक इस आयोजन का आनंद ले सकेंगे।
पहली बार इस्तेमाल होंगे 8 इंच के विशेष शेल्स
आयोजन का संयोजन कर रही संस्था ऐक्सिस कम्युनिकेशन के वाइस प्रेसिडेंट संजय प्रताप सिंह के अनुसार, देव दीपावली पर भारत में पहली बार 8 इंच के विशेष आतिशबाजी शेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन शेल्स से निकलने वाले गोले आसमान में 500 से 600 फीट की ऊंचाई तक जाएंगे। शो में माल्टा शैली की आकृतियां भी दिखाई जाएंगी।
सुरक्षा और यातायात के इंतजाम
देव दीपावली पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन की व्यवस्था की है। घाटों से लेकर प्रमुख मार्गों तक इंतजाम किए गए हैं, ताकि आयोजन के दौरान लोगों को सुविधा मिल सके।