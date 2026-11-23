वाराणसी: एयरपोर्ट पर 2 विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग, अकासा की फ्लाइट उतरी; रीवा में खराब मौसम से इंडिगो डायवर्ट
वाराणसी एयरपोर्ट पर दो विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। भुवनेश्वर जाने वाली अकासा एयर की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। वहीं रीवा में खराब मौसम के चलते इंडिगो का विमान वाराणसी डायवर्ट किया गया।
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खराब मौसम के चलते रविवार को बंगलूरू से भुवनेश्वर जा रही अकासा एयर की फ्लाइट को वाराणसी एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर मौसम खराब होने के कारण विमान को निर्धारित गंतव्य पर उतारने में परेशानी हुई। इसके बाद विमान की लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई।
विमान के डायवर्ट होने से यात्रियों में कुछ देर के लिए असमंजस की स्थिति रही। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि अकासा एयर की फ्लाइट संख्या क्यूपी-1503 रविवार सुबह बंगलूरू से 184 यात्रियों और छह क्रू मेंबर को लेकर भुवनेश्वर के लिए रवाना हुई थी।
भुवनेश्वर में खराब मौसम के कारण विमान को सुबह 8:36 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर उतारा गया। मौसम में सुधार और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सुबह 9:21 बजे विमान को भुवनेश्वर के लिए रवाना कर दिया गया। इस दौरान किसी भी यात्री को विमान से उतारा नहीं गया। सभी 184 यात्री विमान में ही मौजूद रहे। 45 मिनट तक वाराणसी एयरपोर्ट पर रुकने के बाद विमान अपने निर्धारित गंतव्य के लिए रवाना हो गया।
रीवा में खराब मौसम के चलते इंडिगो का विमान वाराणसी डायवर्ट, 68 लोग थे सवार
रीवा एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते इंदौर से रीवा जा रहे इंडिगो एयरलाइंस के विमान को शनिवार को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा। विमान दोपहर 3:40 बजे सुरक्षित वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरा। ईंधन भरवाने के बाद शाम 4:51 बजे विमान को रवाना कर दिया गया। विमान में सवार एक यात्री ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से यात्रा बीच में ही छोड़ दी।
एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार इंडिगो एयरलाइंस का एटीआर विमान संख्या 6ई-7171 इंदौर से रीवा के लिए उड़ान भरकर जा रहा था। विमान में 64 यात्री और चार क्रू मेंबर समेत कुल 68 लोग सवार थे। रीवा एयरपोर्ट पर मौसम खराब होने के कारण विमान की लैंडिंग में परेशानी की आशंका को देखते हुए उसे वाराणसी एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट किया गया।
दोपहर 3:40 बजे विमान वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा और उसे बे नंबर नौ पर खड़ा किया गया। वाराणसी एयरपोर्ट पर विमान में ईंधन भरने की प्रक्रिया पूरी की गई। इसी दौरान एक यात्री ने स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण विमान से उतरकर अपनी यात्रा समाप्त कर दी। इसके बाद शाम 4:51 बजे विमान 67 यात्रियों और चार क्रू मेंबर के साथ रीवा के लिए रवाना हो गया।