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वाराणसी: विश्वनाथ मंदिर के पास जलान शोरूम के किचन में लगी आग, दमकल ने पाया काबू

Wed, 11 Nov 2026 01:36 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Wed, 11 Nov 2026 01:36 PM IST
सार

वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास जलान शोरूम के किचन में आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया।

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Varanasi Fire breaks out in kitchen of Jalan showroom near Vishwanath Temple fire brigade brings it under
वाराणसी आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित जलान शोरूम में बुधवार को किचन में अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना से आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। शोरूम की छत की तरफ से धुआं उठता देख स्थानीय लोगों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। दमकलकर्मियों ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग नियंत्रित कर ली गई है।

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किचन में लगी थी आग
जानकारी के अनुसार, आग शोरूम के किचन में लगी थी। इसके बाद धुआं उठने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचने से आग को फैलने से रोकने में मदद मिली।
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Varanasi Fire breaks out in kitchen of Jalan showroom near Vishwanath Temple fire brigade brings it under
वाराणसी आग - फोटो : अमर उजाला

आग नियंत्रित होने से मिली राहत
काशी विश्वनाथ मंदिर के पास का इलाका होने के कारण घटना को लेकर लोगों में चिंता थी। हालांकि दमकलकर्मियों की तत्परता से आग को नियंत्रित कर लिया गया। आग लगने के कारण और इससे हुए नुकसान की जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

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