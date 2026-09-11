वाराणसी: 21 जिलों के निर्वाचन अफसरों ने सीखा एफएलसी का प्रोटोकॉल, विशेष कार्यशाला; हुआ मूल्यांकन

ईवीएम और वीवीपैट मशीन की फर्स्ट लेवल चेकिंग (एफएलसी) की प्रक्रिया समझाने के उद्देश्य से शुक्रवार को सर्किट हाउस में विशेष कार्यशाला हुई। इसकी अध्यक्षता भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने की। कार्यशाला में 21 जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और एफएलसी से जुड़े कार्मिकों को तकनीकी, प्रशासनिक प्रक्रिया की जानकारी दी गई। निर्धारित प्रोटोकॉल बताए गए।

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कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग और विशिष्ट अतिथि यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश अखंड प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव भारत निर्वाचन आयोग बीसी पात्रा ने किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ईवीएम-वीवीपैट की एफएलसी से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश, सावधानियों की जानकारी दी। विशेषज्ञों ने मशीनों के संचालन, रेंडमाइजेशन, कमीशनिंग, मतदान की प्रक्रिया, मतगणना और मतगणना के बाद की प्रक्रियाओं सहित विभिन्न प्रोटोकॉल की जानकारी दी।