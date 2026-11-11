वाराणसी: रेलवे स्टेशन के बाहर नवजात का शव नोचते रहे कुत्ते, कमर के नीचे का हिस्सा खाया; शरीर पर नहीं थे कपड़े

शिनाख्त के साथ परिजनों की तलाश में जुटी पुलिस

इंस्पेक्टर आदमपुर विमल मिश्रा ने बताया कि नवजात के शव को मोर्चरी हाउस में रखवाया गया है। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के इलाके में जानकारी जुटा रही है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नवजात का शव वहां कैसे पहुंचा और उसे किसने छोड़ा। घटनास्थल के आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।



जिस स्थान पर शव मिला है, वहां से कुछ दूरी पर वनवासी समुदाय के लोग रहते हैं। पुलिस उनसे भी घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में छानबीन की जा रही है, ताकि नवजात की पहचान और घटना के पीछे की वजह का पता लगाया जा सके।



पुलिस के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती नवजात की पहचान करना और यह पता लगाना है कि शव वहां किन परिस्थितियों में पहुंचा। मामले में सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।