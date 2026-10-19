वाराणसी: पुणे के लिए 112 दिन बाद शुरू हुई सीधी उड़ान, 85 यात्री गए; एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत से परेशानी

25 जून को बंद कर दिया था संचालन

स्पाइसजेट ने 25 जून को वाराणसी एयरपोर्ट से अपनी सभी नियमित उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। उस समय परिचालन लागत और एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) की बढ़ती कीमतों को इसकी प्रमुख वजह बताया गया था। एयरलाइन इससे पहले वाराणसी से प्रतिदिन 14 से 15 उड़ानों का संचालन करती थी। सेवा बंद होने के बाद विमानों को दिल्ली और मुंबई स्थित हैंगर में शिफ्ट कर दिया गया था।



करीब 112 दिनों के अंतराल के बाद पुणे के लिए सीधी उड़ान सेवा की वापसी हुई है। इससे यात्रियों को अब दोनों शहरों के बीच यात्रा के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हो गया है। खासकर पुणे में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों, वहां नौकरी करने वाले लोगों और कारोबार के सिलसिले में आने-जाने वालों को इसका लाभ मिल सकता है।



स्पाइसजेट के स्थानीय प्रबंधक राजेश सिंह ने बताया कि वाराणसी और पुणे के बीच सीधी विमान सेवा दोबारा शुरू होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। नई सेवा से दोनों शहरों के बीच हवाई संपर्क को भी मजबूती मिलेगी।