वाराणसी: पुणे के लिए 112 दिन बाद शुरू हुई सीधी उड़ान, 85 यात्री गए; एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत से परेशानी
वाराणसी एयरपोर्ट से पुणे के लिए स्पाइसजेट की सीधी उड़ान सेवा 112 दिनों बाद रविवार को दोबारा शुरू हुई। पहले दिन पुणे से 165 यात्री वाराणसी पहुंचे, जबकि 85 यात्री पुणे रवाना हुए। इंडिगो के बाद इस रूट पर दूसरी सीधी उड़ान मिलने से यात्रियों को आवागमन का अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हुआ।
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वाराणसी एयरपोर्ट से पुणे के लिए करीब चार महीने बाद स्पाइसजेट की सीधी विमान सेवा दोबारा शुरू हो गई। रविवार को शुरू हुई इस सेवा से दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को एक और विकल्प मिल गया है। इससे पहले इंडिगो की ओर से वाराणसी-पुणे के बीच सीधी उड़ान सेवा संचालित की जा रही थी। पहले दिन पुणे से 165 यात्री वाराणसी पहुंचे, जबकि यहां से 85 यात्रियों ने पुणे के लिए उड़ान भरी।
स्पाइसजेट की उड़ान संख्या एसजी-525 रविवार दोपहर 3:44 बजे पुणे से वाराणसी एयरपोर्ट पहुंची। विमान से कुल 165 यात्री काशी आए। इसके बाद यही विमान उड़ान संख्या एसजी-526 बनकर शाम 4:20 बजे पुणे के लिए रवाना हुआ। इस उड़ान से 85 यात्रियों ने सफर किया। सीधी विमान सेवा शुरू होने से व्यापारियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलने की उम्मीद है।
25 जून को बंद कर दिया था संचालन
स्पाइसजेट ने 25 जून को वाराणसी एयरपोर्ट से अपनी सभी नियमित उड़ानों का संचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया था। उस समय परिचालन लागत और एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) की बढ़ती कीमतों को इसकी प्रमुख वजह बताया गया था। एयरलाइन इससे पहले वाराणसी से प्रतिदिन 14 से 15 उड़ानों का संचालन करती थी। सेवा बंद होने के बाद विमानों को दिल्ली और मुंबई स्थित हैंगर में शिफ्ट कर दिया गया था।
करीब 112 दिनों के अंतराल के बाद पुणे के लिए सीधी उड़ान सेवा की वापसी हुई है। इससे यात्रियों को अब दोनों शहरों के बीच यात्रा के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हो गया है। खासकर पुणे में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों, वहां नौकरी करने वाले लोगों और कारोबार के सिलसिले में आने-जाने वालों को इसका लाभ मिल सकता है।
स्पाइसजेट के स्थानीय प्रबंधक राजेश सिंह ने बताया कि वाराणसी और पुणे के बीच सीधी विमान सेवा दोबारा शुरू होने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। नई सेवा से दोनों शहरों के बीच हवाई संपर्क को भी मजबूती मिलेगी।