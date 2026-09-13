वाराणसी में क्राइम की खबरें: नेत्रालय में 1.65 लाख की हेराफेरी, बीएचयू में सुरक्षा गार्ड की पिटाई

नेत्रालय में 1.65 लाख की हेराफेरी का आरोप, बिलिंग रिकॉर्ड से भी छेड़छाड़

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कैंट थाना क्षेत्र के खजुरी में पूर्वांचल नेत्रालय और रेटिना केयर सेंटर में 1.65 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने निदेशक डॉ. अखिलेश कुमार पांडेय की तहरीर पर मिर्जापुर निवासी वीरेंद्र कुमार उर्फ सोनू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं, डॉ. अखिलेश ने आरोपी पर नकदी में हेरफेर के साथ कंप्यूटर बिलिंग रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और अभिलेख ले जाने का आरोप लगाया है। वींरेंद्र ऑप्टिकल स्टोर में बिलिंग क्लर्क और कैशियर था। उसके जिम्मे ग्राहकों से नकदी लेना, कंप्यूटर पर बिलिंग करना और स्टॉक रजिस्टर का रखरखाव था। संस्थान के आंतरिक वित्तीय ऑडिट में कंप्यूटर डाटाबेस और वास्तविक नकदी में अंतर मिला। आरोप है कि ऑप्टिकल शुल्क के रूप में प्राप्त नकद में हेरफेर कर बिलिंग सॉफ्टवेयर में दर्ज प्रविष्टियों को हटाया या संशोधित किया गया। इससे 1,65,160 रुपये संस्थान के खाते में दर्ज नहीं हो सके। संस्थान की ओर से 25 मई को विधिक नोटिस भेजकर बकाया रकम और अभिलेख लौटाने को कहा गया। थाना प्रभारी राजकिशोर पांडेय ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।सर सुंदरलाल चिकित्सालय में शुक्रवार दोपहर नो पार्किंग में स्कॉर्पियो खड़ा करने से मना करने पर मनबढ़ों ने सुरक्षा गार्ड की बेरहमी से पिटाई और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की शिकायत पर लंका पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। चांदमारी निवासी सुरक्षा गार्ड पीयूष कुमार सिंह ने पुलिस को बताया कि वह सुपर स्पेशियलिटी बिल्डिंग के गेट नंबर एक पर तैनात थे। इसी दौरान एक काले रंग की स्कॉर्पियो रास्ते में खड़ी हो गई। चालक से गाड़ी हटाने को कहा तो उसने विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि चालक ने फोन कर 8 से 10 अन्य लड़कों को मौके पर बुला लिया। इन लोगों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। तत्काल कंट्रोल रूम को सूचना दी और गाड़ी की फोटो ले ली। हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी अपनी गाड़ी लेकर भाग गए। लंका इंस्पेक्टर राजकुमार ने बताया कि सुरक्षा गार्ड की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वाहन संख्या के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।चौबेपुर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में शनिवार को संपर्क मार्ग पर रखी ईंटें हटाने को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए। कहासुनी और विवाद बढ़ने पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। पुलिस ने लेखपाल से रास्ते की पैमाइश कराई, जिसमें सड़क की जमीन पर अतिक्रमण मिला। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संजय सोनकर के मुताबिक, शेख अबू जफर उर्फ आगा खान संपर्क मार्ग के कुछ हिस्से को अपनी निजी जमीन बता रहे थे। आरोप है कि मार्ग पर ईंटें रख दिए जाने से ग्रामीणों और वाहनों के आवागमन में परेशानी हो रही थी। ग्रामीणों ने ईंटें हटाने के लिए कहा तो विवाद हो गया। थाना प्रभारी चौबेपुर अनिल कुमार शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया। की मांग पर हल्का लेखपाल को बुलाकर रास्ते की पैमाइश कराई गई। पैमाइश में सड़क की जमीन पर अतिक्रमण मिलने पर पुलिस ने संबंधित व्यक्ति को ईंटें हटाने का निर्देश दिया। विवाद के बाद एक पक्ष से प्रभात रंजन मिश्रा और दूसरे पक्ष से शेख अबू जफर ने मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने के आरोप में पुलिस को तहरीर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच पुराना जमीन विवाद न्यायालय में है। इसी विवाद के बीच सरकारी रास्ते पर अतिक्रमण किया गया था। फिलहाल गांव में शांति है।