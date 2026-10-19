वाराणसी: रंगदारी न देने पर बस पर पथराव, चालक और ढाबा मालिक को धमकी दी; पांच नामजद समेत 20 पर प्राथमिकी

बस संचालन के नाम पर रंगदारी न देने पर बस में तोड़फोड़ और पथराव के मामले में बस मालिक की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद और 15 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बलवा, रंगदारी, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है।

विज्ञापन





हुकुलगंज-पांडेयपुर निवासी बस मालिक ओंकारनाथ जायसवाल के अनुसार, उनकी बस गोरखपुर से वाराणसी होते हुए नागपुर और हैदराबाद जाती है। बीते 15 अक्तूबर की रात करीब 10 बजे चालक आनंद जायसवाल बस लेकर मोढ़ैला से निकला था। विज्ञापन



मिर्जामुराद पुल से आगे सर्विस लेन पर फुट ओवरब्रिज के पास कई बाइक और स्कूटी सवारों ने बस पर ईंट-पत्थर चलाए। इससे बस के आगे और पीछे के शीशे टूट गए। चालक यात्रियों को सुरक्षित निकालते हुए बस को रूपापुर स्थित लड्डू गोपाल ढाबे पर ले गया और मालिक को घटना की जानकारी दी। हुकुलगंज-पांडेयपुर निवासी बस मालिक ओंकारनाथ जायसवाल के अनुसार, उनकी बस गोरखपुर से वाराणसी होते हुए नागपुर और हैदराबाद जाती है। बीते 15 अक्तूबर की रात करीब 10 बजे चालक आनंद जायसवाल बस लेकर मोढ़ैला से निकला था।मिर्जामुराद पुल से आगे सर्विस लेन पर फुट ओवरब्रिज के पास कई बाइक और स्कूटी सवारों ने बस पर ईंट-पत्थर चलाए। इससे बस के आगे और पीछे के शीशे टूट गए। चालक यात्रियों को सुरक्षित निकालते हुए बस को रूपापुर स्थित लड्डू गोपाल ढाबे पर ले गया और मालिक को घटना की जानकारी दी।

विज्ञापन