वाराणसी: भैंस और पशुपालक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत, परिवार के सामने आर्थिक संकट; गांव में शोक
जंसा थाना क्षेत्र के सजोई गांव में शुक्रवार की शाम ट्रेन की चपेट में आने से पशुपालक रामसागर राजभर और उनकी भैंस की मौत हो गई। ट्रैक पर पहुंची भैंस को बचाने के प्रयास में रामसागर भी ट्रेन की चपेट में आ गए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे से परिवार में कोहराम मचा है।
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जंसा थाना क्षेत्र के सजोई गांव में शुक्रवार देर शाम रेलवे ट्रैक के पास भैंस को बचाने के प्रयास में पशुपालक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे में भैंस की भी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
सजोई गांव निवासी रामसागर राजभर (61) शुक्रवार देर शाम रेलवे ट्रैक के किनारे अपनी भैंस चरा रहे थे। इसी दौरान वाराणसी की तरफ से भदोही की ओर ट्रेन जा रही थी। ट्रेन आने की आवाज सुनकर भैंस अचानक रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। भैंस को ट्रैक पर जाता देख रामसागर उसे बचाने के लिए दौड़ पड़े।
इसी बीच ट्रेन वहां पहुंच गई। रामसागर भैंस को हटाने का प्रयास कर रहे थे, तभी दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि रामसागर और भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने हादसे की सूचना जंसा पुलिस को दी।
परिवार में मातम
सूचना पाकर जंसा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटना की जानकारी आराजी लाइन पशु चिकित्सा विभाग को भी दी। इसके बाद पशु चिकित्सा अधिकारी को भैंस की मौत की जानकारी दी गई, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
हादसे की खबर रामसागर के परिवार को मिली तो घर में कोहराम मच गया। पत्नी मुन्नी देवी का रो-रोकर बुरा हाल रहा। ग्रामीणों के अनुसार, रामसागर दो पुत्रों के पिता थे और पशुपालन तथा खेती करके परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनकी मौत से परिवार के सामने आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है।
घटना के बाद सजोई गांव में मातम का माहौल है। ग्रामीण हादसे को लेकर काफी दुखी हैं। थाना अध्यक्ष सत्यजीत सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पशुपालन विभाग को भी घटना की सूचना दे दी गई है।