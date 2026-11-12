वाराणसी: छठ पूजा के लिए सज रहा बरेका का सूर्य सरोवर, रंग-बिरंगी झालरों से होगी रोशनी

लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर बरेका स्थित सूर्य सरोवर पर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। सरोवर परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा, विद्युत प्रकाश और सजावट के साथ श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। छठ पूजा के अवसर पर पूरे परिसर को रंग-बिरंगी विद्युत झालरों और आकर्षक रोशनी से सजाया जा रहा है।

विज्ञापन



