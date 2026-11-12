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वाराणसी: छठ पूजा के लिए सज रहा बरेका का सूर्य सरोवर, रंग-बिरंगी झालरों से होगी रोशनी

Thu, 12 Nov 2026 07:54 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Thu, 12 Nov 2026 07:54 PM IST
सार

बरेका स्थित सूर्य सरोवर पर छठ पूजा को लेकर साफ-सफाई, सुरक्षा और सजावट का काम तेजी से चल रहा है। परिसर को रंग-बिरंगी झालरों से सजाया जा रहा है। रविवार शाम पांच बजे पहला अर्घ्य दिया जाएगा।

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Varanasi BLW Surya Sarovar is being decked up for Chhath Puja
बरेका - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर बरेका स्थित सूर्य सरोवर पर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। सरोवर परिसर की साफ-सफाई, सुरक्षा, विद्युत प्रकाश और सजावट के साथ श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। छठ पूजा के अवसर पर पूरे परिसर को रंग-बिरंगी विद्युत झालरों और आकर्षक रोशनी से सजाया जा रहा है।

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Varanasi BLW Surya Sarovar is being decked up for Chhath Puja
बरेका, वाराणसी - फोटो : अमर उजाला

हजारों व्रती करेंगे सूर्यदेव की उपासना
बरेका स्थित सूर्य सरोवर पर प्रत्येक वर्ष छठ पूजा के दौरान हजारों की संख्या में व्रती महिलाएं और पुरुष पहुंचते हैं। परिसर और आसपास रहने वाले श्रद्धालु यहां भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर परिवार और समाज की सुख-समृद्धि व मंगलमय जीवन की कामना करते हैं।

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रविवार शाम पांच बजे होगा पहला अर्घ्य
छठ पूजा के क्रम में रविवार को शाम पांच बजे व्रती महिलाएं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगी। इसके बाद सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। पर्व को लेकर सरोवर परिसर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

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