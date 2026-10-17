वाराणसी: बास्केटबॉल में बीएचयू की बेटियां चमकीं, हॉकी में विद्यापीठ विजेता; पढ़ें अन्य खबरें

1264 प्रतिभागियों में 172 विजेता

रोहनिया। जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान में काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता-2026 के दो दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या ने किया। मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह और संदीप सिंह मिंटू रहे। प्रतियोगिता का आयोजन खंड शिक्षा अधिकारी शशिकांत श्रीवास्तव और खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र यादव की ओर से किया गया। प्रबंधक अजय कुमार सिंह और प्रधानाचार्य बिपिन कुमार सिंह का विशेष सहयोग रहा।

ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में 1264 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 172 प्रतिभागियों को विजेता घोषित किया गया। पांच आयु वर्गों में 100 मीटर दौड़ के अंडर-11 में महगांव, 11 से 14 वर्ष में हरदत्तपुर और 14 से 18 वर्ष में रामसिंहपुर ने प्रथम स्थान हासिल किया। 400 मीटर दौड़ में अंडर-11 में महगांव, 14 वर्ष में हरदत्तपुर, 18 वर्ष में रामसिंहपुर और 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में प्रतापपुर विजेता रहा। वॉलीबॉल में बसंतपुर प्रयागपुर, बैडमिंटन में बसंतपुर, चिनअप में कचनार-बेनीपुर-खेवली-भवानीपुर, लंबी कूद में कुरौना कचनार और योगासन में हरदत्तपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।



बैडमिंटन : चार मुकाबलों में 2-0 से जीतीं टीमें

वाराणसी। विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद बीएचयू की ओर से डॉ. विभूति नारायण इंडोर स्टेडियम में अंतर-संकाय बैडमिंटन प्रतियोगिता के दूसरे दिन रोमांचक मुकाबले हुए। महिला वर्ग के चारों मुकाबलों का फैसला 2-0 से हुआ, जबकि पुरुष वर्ग में कला संकाय की टीम ने 3-1 से जीत दर्ज की।

डॉ. राजीव कुमार सिंह ने बताया कि महिला वर्ग के पहले मुकाबले में डीएवी पीजी कॉलेज ने कला संकाय को 2-0 से, महिला महाविद्यालय ने सामाजिक विज्ञान को 2-0 से और विज्ञान संस्थान ने दृश्य कला संकाय को 2-0 से हराया। राजघाट की टीम ने वाणिज्य संकाय को 2-0 से पराजित किया।