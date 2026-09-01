वाराणसी: बरसात में नमी से दो महीने में ही धंसने लगी एयरपोर्ट की नई सड़क, जगह-जगह पड़ीं दरारें; हादसे का खतरा

एयरपोर्ट विस्तारीकरण के बाद स्टेट हाईवे-98 पर बाबतपुर रेलवे ट्रैक तक बनाई गई नई सड़क को बने अभी दो महीने नहीं हुए हैं, कई जगहों दो से तीन इंच तक दरारें पड़ गई हैं। कई जगह सड़क का एक हिस्सा धंस गया है। 2700 मीटर लंबी सड़क के निर्माण में 36 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। पटरी सहित सड़क की चौड़ाई 18 मीटर है। मुख्य सड़क करीब 10 मीटर चौड़ी है।

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निर्माण के कुछ ही समय बाद सड़क की सतह पर दरारें और धंसाव सामने आने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरी सड़क पर कई स्थानों पर दरारों तो हैं ही कई हिस्सा नीचे बैठ गया है। घमहापुर-धर्मनपुर के पास पुलिया के सामने सड़क धंस गई है। बारिश के बाद सड़क किनारों से मिट्टी कटने के कारण पटरी भी कमजोर हो गई है। यह मार्ग बाबतपुर रेलवे स्टेशन और कई जिलों को जोड़ता है।