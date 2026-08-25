फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi Airport Power won't be interrupted even for second runway lighting gets no-break system

वाराणसी एयरपोर्ट: एक सेकंड भी नहीं कटेगी बिजली, रनवे लाइटिंग का ‘नो ब्रेक’ सिस्टम

Tue, 25 Aug 2026 03:48 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Tue, 25 Aug 2026 03:48 PM IST
सार

लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की इन महत्वपूर्ण लाइटों को ऑनलाइन यूपीएस से बिजली मिलेगी।  जिससे मुख्य बिजली आपूर्ति में बाधा आने की स्थिति में भी इनकी निरंतरता बनाए रखने की व्यवस्था है।

विज्ञापन
Varanasi Airport Power won't be interrupted even for second runway lighting gets no-break system
बाबतपुर एयरपोर्ट वाराणसी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विमानन संचालन में रनवे पर लगी रोशनी केवल प्रकाश व्यवस्था नहीं, बल्कि विमान की सुरक्षित लैंडिंग और टेकऑफ से जुड़ी तकनीकी प्रणाली है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में रनवे एज और रनवे एंड लाइटों के लिए ऐसी बिजली व्यवस्था की जा रही है, जिसमें बिजली आपूर्ति बदलने के दौरान एक सेकंड के स्विचओवर का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। 

विज्ञापन


एयरपोर्ट की इन महत्वपूर्ण लाइटों को ऑनलाइन यूपीएस से बिजली मिलेगी। जिससे मुख्य बिजली आपूर्ति में बाधा आने की स्थिति में भी इनकी निरंतरता बनाए रखने की व्यवस्था है। इसके मरम्मत और रखरखाव में 2.21 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। 
विज्ञापन


एयरपोर्ट अधिकारियों के अनुसार लो विजिबिलिटी ऑपरेशन के दौरान रनवे एज लाइट, रनवे एंड लाइट, रनवे गार्ड लाइट और रनवे विजिबिलिटी से जुड़े उपकरणों का निर्धारित मानक के अनुरूप काम करना जरूरी है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


रनवे एज और रनवे एंड लाइटों को ऑनलाइन यूपीएस से बिजली दी जाती है, इसलिए इनके लिए अलग से स्विचओवर समय लागू नहीं होता। पहले एक सेकंड का मानक था, लेकिन विस्तारीकरण के बाद अब ‘नो ब्रेक’ सप्लाई मिलेगी।


लो विजिबिलिटी ऑपरेशन में सामान्य तौर पर रनवे एज और एंड लाइटों के लिए बैकअप बिजली आपूर्ति का स्विचओवर समय अधिकतम एक सेकंड बनाए रखने की आवश्यकता होती है। वाराणसी एयरपोर्ट पर ऑनलाइन यूपीएस व्यवस्था के कारण इन महत्वपूर्ण लाइटों की बिजली आपूर्ति में स्विचओवर गैप से बचने की तकनीकी व्यवस्था की गई है। यानी बिजली के स्रोत में बदलाव की स्थिति में भी रनवे की महत्वपूर्ण रोशनी लगातार उपलब्ध रखने का प्रावधान है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed