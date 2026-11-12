वाराणसी एयरपोर्ट: टर्मिनल भवन का 75 और मल्टीलेवल पार्किंग का 98 फीसदी निर्माण पूरा, बढ़ेंगी यात्री सुविधाएं

लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है। साल के अंत तक नए टर्मिनल भवन का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि रनवे से जुड़े कार्य अगले साल तक पूरा करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, टनल निर्माण में अभी और समय लगेगा। एयरपोर्ट विस्तार परियोजना के तहत टर्मिनल भवन का 75 फीसदी और मल्टीलेवल पार्किंग का 98 फीसदी काम पूरा हो चुका है।

विज्ञापन





नए टर्मिनल भवन के तैयार होने के बाद यात्रियों को पहले के मुकाबले अधिक आधुनिक और सुविधाजनक व्यवस्था मिलेगी। चेक-इन के लिए 72 काउंटर बनाए जा रहे हैं। आठ एयरोब्रिज की सुविधा प्रस्तावित है, जिससे यात्रियों की विमान तक पहुंचने के लिए बसों पर निर्भरता कम होगी।