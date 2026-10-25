वाराणसी एयर शो: नमो घाट पर जब तक रहेंगे पीएम, बिना रुके जाएगी ट्रेन; उत्तर रेलवे ने की खास व्यवस्था

वाराणसी स्टेशन से काशी स्टेशन, मालवीय पुल होते हुए हावड़ा, पटना, कोलकाता आदि रूट पर दोपहर में 3 ट्रेन चलेगी। इसमें ट्रेन नंबर 13036 उपासना एक्सप्रेस दोपहर 1.10 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन काशी स्टेशन पर 1.33 बजे पहुंचती है। इसी समय एयर शो भी चलता रहेगा। इसके अलावा 19321 इंदौर पटना एक्सप्रेस भी रविवार को सुबह 11.20 बजे से कैंट स्टेशन से काशी स्टेशन, मालवीय पुल होते हुए पटना जाएगी। इस ट्रेन का स्टापेज काशी स्टेशन पर नहीं है लेकिन यह ट्रेन 11.45 बजे काशी स्टेशन, मालवीय पुल होते हुए आगे जाती है।



12791 सिकंदराबाद-दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस सिकंदराबाद से चलकर वाराणसी जंक्शन पर दोपहर 1.25 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन काशी स्टेशन, मालवीय पुल होते हुए आगे जाती है। एयर शो का समय सुबह 11.30 बजे से 2 बजे तक का है। ऐसे में इस समय गुजरने वाली ट्रेनों के संचालन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। इसको लेकर शनिवार को ही रेलवे के अधिकारियों ने एक बैठक कर सुरक्षा की रणनीति भी बनाई।