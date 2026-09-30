वाराणसी: दरोगा बना तो पहली पत्नी को छोड़ा, सिपाही से दूसरी शादी कर ली; आठ मामलों में भरण-पोषण का आदेश दिया

केस 1- सारनाथ की एक महिला की 16 साल पहले शादी हुई। 14 साल की बेटी है। शादी के दो साल बाद ही पति ने थाना क्षेत्र निवासी एक सिपाही से शादी कर ली। पहली पत्नी को तलाक का नोटिस भेजा। महिला ने 2017 में कोर्ट में भरण पोषण की अर्जी दाखिल की। 21 जुलाई 2026 को महिला को पति के घर में रहने और हर महीने 25 हजार रुपये भरण पोषण के लिए देने का आदेश हुआ।



केस 2- उत्तराखंड निवासी युवती से पहली शादी छिपाकर एक सैन्यकर्मी ने शादी की। चार साल का बेटा भी है। वर्तमान में महिला कैंट थाना क्षेत्र एक गेस्टहाउस में रहकर पति से संपर्क की कोशिश कर रही है लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही। कैंट थाने शिकायत भी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।



केस 3- चोलापुर निवासी एक महिला की शिकायत थी कि पति ने मामूली विवाद में इतना पीटा कि एक हाथ और गर्दन की हड्डी टूट गई। महिला फिलहाल अपने मायके में रह रही है। उसके दो बच्चे हैं। पति उसे अपने साथ रखना नहीं चाहता। साल 2025 में कोर्ट में भरण पोषण की अपील की। आदेश के बाद कुछ महीने उसे भरण पोषण मिला लेकिन बाद में पति ने देना बंद कर दिया।