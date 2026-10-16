वाराणसी: 17 अक्तूबर को आम आदमी पार्टी का विरोध मार्च, एबीवीपी निकालेगी तिरंगा यात्रा

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आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे शास्त्री घाट, कचहरी पर आयोजित होगा। पार्टी की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी ने इस कार्यक्रम में पत्रकारों को आमंत्रित किया है। इसकी जानकारी जिला मीडिया प्रभारी घनश्याम पांडेय ने दी। विज्ञापन



वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाराणसी महानगर की ओर से दोपहर तीन बजे भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से शुरू होकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तक जाएगी। विज्ञापन विज्ञापन



दोनों कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर संबंधित संगठनों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे शास्त्री घाट, कचहरी पर आयोजित होगा। पार्टी की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी ने इस कार्यक्रम में पत्रकारों को आमंत्रित किया है। इसकी जानकारी जिला मीडिया प्रभारी घनश्याम पांडेय ने दी।वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाराणसी महानगर की ओर से दोपहर तीन बजे भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से शुरू होकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तक जाएगी।दोनों कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर संबंधित संगठनों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं।

वाराणसी में शनिवार, 17 अक्टूबर को दो राजनीतिक-सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी (आप) वाराणसी की ओर से एसआईआर के नाम पर वोट चोरी के आरोपों के विरोध में प्रदर्शन और मार्च निकाला जाएगा। वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) वाराणसी महानगर की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी।