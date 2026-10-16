फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi Aam Aadmi Party to hold a protest march on October 17 ABVP to take out a Tiranga Yatra

वाराणसी: 17 अक्तूबर को आम आदमी पार्टी का विरोध मार्च, एबीवीपी निकालेगी तिरंगा यात्रा

Fri, 16 Oct 2026 07:28 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Fri, 16 Oct 2026 07:28 PM IST
सार

वाराणसी में 17 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी एसआईआर के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन और मार्च निकालेगी। वहीं, एबीवीपी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तक तिरंगा यात्रा निकालेगी।
 

विज्ञापन
Varanasi Aam Aadmi Party to hold a protest march on October 17 ABVP to take out a Tiranga Yatra
तिरंगा कावड़ यात्रा। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वाराणसी में शनिवार, 17 अक्टूबर को दो राजनीतिक-सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी (आप) वाराणसी की ओर से एसआईआर के नाम पर वोट चोरी के आरोपों के विरोध में प्रदर्शन और मार्च निकाला जाएगा। वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) वाराणसी महानगर की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी।
विज्ञापन


आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे शास्त्री घाट, कचहरी पर आयोजित होगा। पार्टी की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी ने इस कार्यक्रम में पत्रकारों को आमंत्रित किया है। इसकी जानकारी जिला मीडिया प्रभारी घनश्याम पांडेय ने दी।
विज्ञापन


वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाराणसी महानगर की ओर से दोपहर तीन बजे भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से शुरू होकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तक जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


दोनों कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर संबंधित संगठनों की ओर से तैयारियां की जा रही हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed