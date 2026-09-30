वाराणसी: सरकारी अस्पतालों में हर सप्ताह 500 लोगों को लग रही एआरवी, इनमें 100 बच्चे भी शामिल; इस वजह से परेशानी

एंटी रेबीज वैक्सीन के प्रति जागरूकता को लेकर हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। कुत्ता काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ही पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी अस्पतालों, विद्यालयों, सरकारी कार्यालयों सहित अन्य जगहों पर आवारा कुत्तों पर निगरानी बढ़ाने को कहा था। इसी वजह से विश्वविद्यालयों सहित हर जगह पर एक निगरानी समिति भी बनाई गई है।



इस बीच बीएचयू अस्पताल परिसर,कैंट, बनारस रेलवे स्टेशन, बीएचयू कैंपस सहित अन्य जगहों पर हर दिन आवारा कुत्ते घूमते नजर आ रहे हैं। इससे कुत्ता काटने की घटनाओं में भी इजाफा होता जा रहा है। हर दिन मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा से लेकर जिला अस्पताल, शास्त्री अस्पताल रामनगर सहित अन्य अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों पर सुबह 8 बजे से ही लाइन लग रही है। यहां नए मरीजों के साथ ही दूसरा, तीसरा, चौथा वैक्सीन लगवाने वाले भी पहुंच रहे हैं।