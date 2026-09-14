वाराणसी: 33.94% सीडीएस और 27.31% एनडीए के अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा, इतिहास के सवालों में फंसे भावी सैनिक

संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली की ओर से जिले के 8 केंद्रों पर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेेज (सीडीएस) और 11 केंद्रों पर नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) की लिखित परीक्षा कराई गई।

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अभ्यर्थियों ने बताया कि दोनों परीक्षाओं में पूछे गए कैलकुलस, अंग्रेजी और इतिहास के सवालों ने परेशान किया। दोनों ही परीक्षाओं के पेपर मध्यम दर्जे के थे। तीन पालियों में हुई सीडीएस परीक्षा में 33.94 प्रतिशत ने परीक्षा छोड़ दी।वहीं, दो पालियों में हुई एनडीए की परीक्षा में 27.31 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। सीडीएस परीक्षा में कुल 3912 अभ्यर्थी शामिल होने थे। इसमें से 2584 ने परीक्षा दी, 1328 ने छोड़ दी। ऐसे ही एनडीए की परीक्षा में 11417 अभ्यर्थी शामिल होने थे। परीक्षा में दोनों पालियों में 8299 अभ्यर्थी शामिल हुए। 3118 ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा केंद्रों पर पहली बार स्थानीय पर्यवेक्षक निगरानी के लिए तैनात किए गए थे।दोनों ही परीक्षाओं के लिए अलग-अलग सेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे। इनके अलावा पुलिस के साथ सेना के जवान भी तैनात रहे। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की दूरी पर लाउडस्पीकर, फोटोस्टेट की दुकानें आदि सभी बंद करा दिए गए थे।