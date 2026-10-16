वाराणसी: एयरशो की निगरानी के लिए सुजाबाद से कटेसर तक 21 वॉच टावर, दो किमी तक आठ से अधिक बैरिकेडिंग

21 वॉच टावरों से होगी निगरानी

गंगा किनारे सुजाबाद से कटेसर तक बनाए गए 21 वॉच टावरों से आयोजन क्षेत्र में भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के तहत करीब दो किलोमीटर के क्षेत्र में जगह-जगह बैरिकेडिंग की जा रही है। बांस-बल्ली के साथ लोहे की जाली लगाकर लोगों की आवाजाही को निर्धारित रास्तों तक सीमित करने की तैयारी है। इससे भीड़ को अलग-अलग हिस्सों में नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।



हर 300 मीटर पर टेंट, टेबल-कुर्सियों की व्यवस्था

गंगा किनारे हर 300 मीटर पर अस्थायी टेंट बनाए जा रहे हैं। इनमें टेबल और कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक टेंट में 10 से अधिक टेबल-कुर्सियां रखी गई हैं। इन अस्थायी ढांचों को भी सुरक्षा घेरे के भीतर रखने की तैयारी है, ताकि निर्धारित स्थानों पर लोगों की आवाजाही व्यवस्थित रहे।