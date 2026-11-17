7 से 2 हो गई अति गंभीर श्रेणी में खिलाड़ियों की संख्या



ऐसे मामले जो खेल से पहले डिप्रेशन कैटेगरी में थे, वे प्रतियोगिता के बाद सामान्य श्रेणी में आ गए थे। ऐसे खिलाड़ियों की संख्या 11 से बढ़कर 24 हो गई थी। वहीं, अति गंभीर श्रेणी में खिलाड़ियों की संख्या सात से घटकर दो रह गई। तनाव के मामले में ज्यादा गंभीर श्रेणी में शामिल छह खिलाड़ी प्रतियोगिता के बाद इस श्रेणी में नहीं मिले। शोधकर्ताओं के अनुसार प्रतियोगिता से पहले प्रदर्शन और परिणाम को लेकर अनिश्चितता खिलाड़ियों में मनोवैज्ञानिक दवाव बढ़ा सकती है। वहीं, खेल के पहले ही सभी तरह की चिंता परेशान करती है।