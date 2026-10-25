एयर शो: 60 किमी दूर आसमान में विमानों का ठहराव, सिग्नल मिलते ही आवाज से तेज पहुंचे; महादेव का जयघोष

गंगा पर करतब दिखाने वालों में नेवी के भी पायलट

गंगा में वायुसेना के इस शो में नौसेना के भी अधिकारियों की मौजूदगी रही। दिल्ली से आए नेवी के एक अधिकारी ने बताया कि जल के समीप जो भी एयरक्राफ्ट या हेलिकॉप्टर उड़ते हैं, उसमें नेवी के भी पायलट होते हैं। करीब तीन पायलट इस शो में अपना करतब दिखाकर जा चुके हैं। त्रिदेव फॉर्मेशन का नेतृत्व नेवी के कामोव हेलिकॉप्टर ने किया। इसमें थल सेना का एएलएच एमके-3 हेलिकॉप्टर भी था। दरअसल समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर में जब किसी भी लड़ाकू विमान या हेलिकॉप्टर को उतारा या टेकओवर कराया जाता है तो उस समय नेवी के पायलट होते हैं क्योंकि रनवे का सतह छोटा और बेहद हिलता-डुलता रहता है। इसका अंदाजा नेवी के पायलट अच्छे से लगा लेते हैं।