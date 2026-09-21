मुश्किल में सफर: कैंट स्टेशन से 3.30 घंटे की देरी से दिल्ली के लिए रवाना हुई वंदे भारत, यात्रियों में नाराजगी

वाराणसी में कैंट रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रविवार को साढ़े तीन घंटे की देरी से रवाना हुई। इस वजह से यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। लगातार दूसरे दिन वंदे भारत की लेटलतीफी की वजह से यात्रियों ने नाराजगी जताई। शनिवार को भी वंदे भारत वाराणसी से चार घंटे विलंब से रवाना हुई थी।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन नंबर 22435 वंदे भारत एक्सप्रेस के रवाना होने का निर्धारित होने का समय अपराह्न तीन बजे है। रविवार को यह ट्रेन शाम 6:30 बजे कैंट स्टेशन से रवाना हुई। ट्रेन के दिल्ली से वाराणसी पहुंचने में भी करीब 3.45 घंटे की देरी हुई।नई दिल्ली से सुबह छह बजे चलकर यह ट्रेन दोपहर दो बजे पहुंचती है और करीब एक घंटे बाद नई दिल्ली के लिए रवाना होती है। लेकिन, रविवार को नई दिल्ली से वाराणसी आने वाली 22436 वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह छह बजे के बजाय 8:20 बजे चली।इस वजह से ये ट्रेन वाराणसी दोपहर दो बजे कैंट स्टेशन पहुंचने के बजाय शाम 5:45 बजे पहुंची। इसके बाद यही ट्रेन शाम 6:30 बजे रवाना हुई। ट्रेन के विलंब होने की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।