Varanasi News: यूपी की टीम को सुब्रतो कप में लगा पहला झटका, मेघालय की टीम ने 8-0 से हराया

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दूसरे हाफ में उत्तर प्रदेश की टीम ने अपनी रणनीति में बदलाव तो किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। दो बार औसाफ अली खान का तेज शॉट क्रॉस बार को छूता हुआ बाहर चला गया। इस हाफ में भी मेघालय की टीम ने चार गोल किए। 16 सितंबर को यूपी का मुकाबला दिल्ली से होगा। विज्ञापन

आदर्श सेवा विद्यालय ने जिताया था खिताब

1977 और 1989 में काशी से आदर्श सेवा विद्यालय ने यूपी टीम से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर खिताब जीता था। इस बार भी कप जीतने का दबाव है। कोच और खिलाड़ियों को भी आगे जीत की ही पूरी उम्मीद बरकरार है। इस बार सुब्रतो कप में देश-विदेश की 40 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीमों को आठ ग्रुप में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को ग्रुप-ए में रखा गया है। इस ग्रुप में दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार और सीबीएसई की टीमें भी शामिल हैं। ग्रुप चरण में हर एक टीम को चार मुकाबले खेलने होंगे। अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी। दूसरे हाफ में उत्तर प्रदेश की टीम ने अपनी रणनीति में बदलाव तो किया लेकिन कामयाबी नहीं मिली। दो बार औसाफ अली खान का तेज शॉट क्रॉस बार को छूता हुआ बाहर चला गया। इस हाफ में भी मेघालय की टीम ने चार गोल किए। 16 सितंबर को यूपी का मुकाबला दिल्ली से होगा।आदर्श सेवा विद्यालय ने जिताया था खिताब1977 और 1989 में काशी से आदर्श सेवा विद्यालय ने यूपी टीम से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर खिताब जीता था। इस बार भी कप जीतने का दबाव है। कोच और खिलाड़ियों को भी आगे जीत की ही पूरी उम्मीद बरकरार है। इस बार सुब्रतो कप में देश-विदेश की 40 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टीमों को आठ ग्रुप में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को ग्रुप-ए में रखा गया है। इस ग्रुप में दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार और सीबीएसई की टीमें भी शामिल हैं। ग्रुप चरण में हर एक टीम को चार मुकाबले खेलने होंगे। अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी।

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काशी से सुब्रतो कप खेलने गई यूपी टीम को पहले ही मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली के सुब्रतो पार्क फुटबॉल ग्राउंड में खेले गए इस मैच में 37 साल बाद चैंपियनशिप खेलने वाली विकास इंटर कॉलेज की टीम को मेघालय ने 8-0 से हरा दिया। मंगलवार को नई दिल्ली में 65वें सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेघालय शुरू से अंत तक यूपी पर हावी रहा। यूपी ने भी काउंटर अटैक किया लेकिन हाफ टाइम तक मेघालय की टीम 4-0 से आगे थी।