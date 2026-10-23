यूपी बोर्ड: आज जारी हो सकती है केंद्रों की अनंतिम सूची, 28 अक्तूबर से दर्ज होंगी आपत्तियां; जानें खास

पिछले परीक्षा में जिले में 90,298 परीक्षार्थियों के लिए 117 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए थे। इनमें हाईस्कूल के 46,074 और इंटरमीडिएट के 44,218 परीक्षार्थी शामिल थे। हाईस्कूल में 22,323 छात्र और 23,748 छात्राएं, जबकि इंटरमीडिएट में 21,170 छात्र और 23,048 छात्राओं ने परीक्षा दी थी।



पिछली बार केंद्र निर्धारण के दौरान विद्यालयों की ओर से नए केंद्र बनाने, आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने, केंद्र की दूरी और मानकों के अनुरूप व्यवस्था नहीं होने जैसी आपत्तियां उठाई गई थीं। अंतिम सूची तैयार करते समय 8 विद्यालयों को डीबार भी किया गया था। जबकि 3 सहायता प्राप्त विद्यालयों को नए केंद्र शामिल हुए थे।



अपर सचिव भास्क मिश्रा ने बताया कि इस बार भी केंद्रों के निर्धारण में विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं, विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता, सीसीटीवी कैमरे और परीक्षा संबंधी अन्य मानकों को महत्वपूर्ण माना जाएगा। आपत्तियों के निस्तारण के बाद ही तय होगा कि प्रस्तावित केंद्रों की संख्या में बदलाव होगा या नहीं।