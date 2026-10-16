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यूपी: राजनाथ सिंह पर अजय राय का पलटवार, बोले- चुनावी गड़बड़ी से जीते पीएम मोदी

Fri, 16 Oct 2026 08:13 PM IST
किशन चौबे अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: किशन चौबे Updated Fri, 16 Oct 2026 08:13 PM IST
सार

कांग्रेस नेता अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से जीत पर कथित चुनावी गड़बड़ी और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगाए। उन्होंने मतगणना के शुरुआती रुझानों और निर्वाचन आयोग के अपडेट पर सवाल उठाए। 

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UP Ajay Rai hits back at Rajnath Singh claims PM Modi won due to electoral irregularities
अजय राय - फोटो : एएनआई

विस्तार
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कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से जीत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव में कथित गड़बड़ी और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। अजय राय ने यह बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उस टिप्पणी के जवाब में दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी (सपा) के समर्थन के बिना चुनाव जीतकर दिखाने की चुनौती दी थी। हालांकि, अजय राय के आरोपों के समर्थन में इस बयान में कोई स्वतंत्र प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

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अजय राय ने कहा कि राजनाथ सिंह को राहुल गांधी की चुनावी ताकत पर सवाल उठाने से पहले वाराणसी लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम पर भी बात करनी चाहिए। उन्होंने रायबरेली का उदाहरण देते हुए कहा कि 2019 से 2024 तक सोनिया गांधी वहां से सांसद रहीं और इसके बाद राहुल गांधी ने उसी सीट का प्रतिनिधित्व किया।
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वाराणसी के चुनाव परिणाम पर उठाए सवाल
अजय राय ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट पर कथित चुनावी गड़बड़ी और सहयोगी दलों के सहारे जीत हासिल की। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया और प्रशासनिक मशीनरी के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए।

कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मतगणना के शुरुआती सात दौर में प्रधानमंत्री मोदी पीछे चल रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि दोपहर 12 बजे के बाद निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव संबंधी अपडेट मिलने बंद हो गए और शाम सात बजे उनकी जीत घोषित कर दी गई। अजय राय ने इस घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जिससे चुनाव परिणाम बदल गया। ये दावे अजय राय के आरोप हैं; उपलब्ध बयान में इनके समर्थन में स्वतंत्र साक्ष्य नहीं दिए गए हैं।


 
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राजनाथ सिंह के बयान पर किया पलटवार
यह राजनीतिक विवाद राजनाथ सिंह की उस चुनौती के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी से समाजवादी पार्टी के समर्थन के बिना चुनाव जीतने को कहा था। इसके जवाब में अजय राय ने रायबरेली में कांग्रेस के चुनावी प्रदर्शन का जिक्र किया और कहा कि पार्टी की राजनीतिक ताकत का आकलन केवल गठबंधन के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।

अजय राय ने सोशल मीडिया पर भी राजनाथ सिंह को निशाने पर लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जीत को लेकर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या प्रधानमंत्री सहयोगी दलों के समर्थन और प्रशासनिक मशीनरी के कथित दुरुपयोग के बिना चुनाव लड़ने का साहस दिखा सकते हैं।


 
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भविष्य के चुनाव में जवाब देने की बात कही
अजय राय ने दावा किया कि भाजपा चुनावी जीत के लिए अपने सहयोगी दलों पर अधिक निर्भर होती जा रही है। उन्होंने भाजपा पर खरीद-फरोख्त की राजनीति करने के आरोप भी लगाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि वाराणसी की जनता भविष्य के चुनावों में इसका जवाब देगी।

यह बयान भाजपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन की राजनीति, चुनावी जीत और राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच आया है। जहां राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को सपा के समर्थन के बिना चुनाव जीतने की चुनौती दी, वहीं अजय राय ने रायबरेली का उदाहरण देते हुए वाराणसी के चुनाव परिणाम और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए।

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