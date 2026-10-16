यूपी: राजनाथ सिंह पर अजय राय का पलटवार, बोले- चुनावी गड़बड़ी से जीते पीएम मोदी

कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी से जीत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव में कथित गड़बड़ी और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। अजय राय ने यह बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उस टिप्पणी के जवाब में दिया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी (सपा) के समर्थन के बिना चुनाव जीतकर दिखाने की चुनौती दी थी। हालांकि, अजय राय के आरोपों के समर्थन में इस बयान में कोई स्वतंत्र प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

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