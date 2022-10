{"_id":"634bfe43f9899831500212de","slug":"union-minister-jitendra-singh-left-after-finishing-his-speech-after-seeing-protest-of-students-at-ims-bhu","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Varanasi: IMS BHU में छात्रों का विरोध देख संबोधन खत्म कर निकल गए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आईएमएस बीएचयू के वार्षिक दिवस समारोह में संस्थान की उपलब्धियों पर चर्चा के साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में होने वाले बदलावों और उसका लाभ दिलाए पर विस्तार से चर्चा की गई। बतौर मुख्य अतिथि पीएमओ में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित किया।

कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण कर देश को दिलाई विशिष्ट पहचान आईएमएस बीएचयू के वार्षिक दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पीएमओ में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि चिकित्सकों ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण कर देश को विशिष्ट पहचान दिलाई है। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। उन्होंने आईएमएस के रेजिडेंट को चिकित्सा क्षेत्र की चुनौतियों का डटकर सामना कर आगे बढ़ते रहने का आह्वान किया। डॉ. सिंह ने कहा कि देश भर में उत्कृष्ट मेडिकल कॉलेजों की सूची में टॉप फाइव में आईएमएस बीएचयू का नाम है। यह सभी के लिए गौरव की बात है।

100 साल पुराने विश्वविद्यालय की परंपरा के मापदंड पर खरा उतरते हुए आईएमएस ने अपना एक अलग कीर्तिमान बनाया है। कोरोना काल में रेजिडेंट संग सभी चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ ने बहुत चुनौतियां झेली। जब विश्व के ऐसे देश जिनकी जनसंख्या भारत से बहुत कम है। जब वह तिलमिलागए तब चिकित्सकों ने इस परिस्थिति को संभाला।

स्वतंत्रता भवन में डॉ. जितेंद्र सिंह अपना संबोधन दे रहे थे, उसी समय कुलपति आवास के सामने आंदोलन कर रहे आयुर्वेद संकाय के छात्र बैनर, पोस्टर लेकर पहुंच गए। आयुर्वेद संकाय में पीजी की सीट बढ़ाने की मांग करने वाले छात्रों ने अपना विरोध जताया। छात्र मंच की तरफ जाने के लिए बढ़े लेकिन एक चिकित्सक ने उन्हें रोक दिया।बाद में उन्हें समझा-बुझाकर बाहर भेज दिया गया। इस दौरान सुरक्षाधिकारियों ने छात्रों के साथ बैनर, पोस्टर छीन लिया। इधर, विरोध बढ़ता देख केंद्रीय राज्यमंत्री ने अपना संबोधन जल्दी खत्म किया और बाहर निकल गए।