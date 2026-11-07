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Varanasi News: गंगा किनारे बनेंगे दो टर्मिनल, एक पर बड़े दूसरे पर रुकेंगे छोटे क्रूज

Sat, 07 Nov 2026 01:10 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:10 AM IST
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Two terminals will be built along the banks of the Ganga; one will accommodate large cruise vessels, while the other will serve smaller ones.
दोनों क्रूज टर्मिनल के निर्माण में खर्च होंगे 300 करोड़, जल परिवहन को मिलेगा बढ़ावा
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माई सिटी रिपोर्टर
वाराणसी। गंगा के रास्ते काशी आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को घाट किनारे ही एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं देने की तैयारी है। शहर में 300 करोड़ रुपये से दो अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल बनाए जाएंगे। ये टर्मिनल रामनगर मल्टीमॉडल टर्मिनल परिसर और सामने घाट पर आमने सामने बनाए जाएंगे। रामनगर में कोलकाता और हल्दिया की ओर से गंगा के रास्ते आने वाले बड़े और लग्जरी क्रूज को ठहरने की सुविधा मिलेगी। सामने घाट से कम दूरी के हेरिटेज और पर्यटन क्रूज संचालित किए जाएंगे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) की ओर से दोनों परियोजनाओं की डीपीआर तैयार की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, दोनों टर्मिनलों पर लगभग 150-150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यात्रियों के लिए आधुनिक प्रतीक्षालय, सुरक्षा जांच, अलग प्रवेश और निकास द्वार, इमिग्रेशन काउंटर तथा अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। रामनगर मल्टीमॉडल टर्मिनल परिसर में बनने वाला क्रूज टर्मिनल लंबी दूरी की नदी यात्रा करने वाले बड़े जहाजों के लिए प्रमुख केंद्र होगा। यहां एक समय में तीन से चार बड़े या 8 से 10 छोटे क्रूज जहाजों के ठहरने की सुविधा होगी। गंगा में लंबी दूरी की यात्रा करने वाले पर्यटकों को व्यवस्थित तरीके से उतरने और चढ़ने की सुविधा मिलेगी। टर्मिनल को सड़क, रेल और बाबतपुर एयरपोर्ट से जोड़ने की भी योजना है। यहां आधुनिक लाउंज, प्रतीक्षालय, सुरक्षा जांच और विदेशी पर्यटकों के लिए इमिग्रेशन काउंटर की व्यवस्था होगी।
सामने घाट से चलेंगे छोटे हेरिटेज क्रूज
दूसरा टर्मिनल सामने घाट पर बनेगा। यहां से कम दूरी की क्रूज यात्राओं का संचालन किया जाएगा। इन क्रूज से पर्यटक गंगा किनारे धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों को देख सकेंगे। इससे दशाश्वमेध, अस्सी और आसपास के घाटों के साथ गंगा पार के पर्यटन स्थलों को भी क्रूज यात्रा से जोड़ने की संभावना बढ़ेगी। सामने घाट पर टर्मिनल निर्माण के लिए करीब दो एकड़ भूमि चिह्नित की गई है। इस टर्मिनल में भी यात्रियों के लिए आधुनिक प्रतीक्षालय, सुरक्षा और अन्य यात्री सुविधाएं होंगी।
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जहाज खड़े रहने पर भी नहीं चलेगा इंजन
दोनों टर्मिनलों की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था जहाजों को किनारे पर खड़े रहने के दौरान बिजली उपलब्ध कराने की होगी। इसके लिए शोर पावर यानी किनारे से जहाजों को बिजली देने की व्यवस्था होगी। इससे जहाजों को ठहराव के समय अपने इंजन चालू रखने की जरूरत कम होगी। भविष्य में इलेक्ट्रिक क्रूज की बैटरी चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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वाराणसी में रामनगर और सामने घाट पर टर्मिनल बनाए जाएंगे। यहां यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ बड़े और छोटे क्रूज जहाजों के ठहराव की व्यवस्था की जाएगी। परियोजना की डीपीआर को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। - संजीव शर्मा, निदेशक, आईडब्ल्यूएआई
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