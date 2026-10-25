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वाराणसी: इंडिगो के दो फ्लाइट्स लखनऊ भेजे गए, 448 यात्री प्रभावित; दिल्ली और हैदराबाद से आ रहे थे दोनों विमान

Sun, 25 Oct 2026 01:40 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Sun, 25 Oct 2026 01:40 PM IST
सार

वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर रविवार को हवाई संचालन संबंधी सूचना (नोटम) के चलते इंडिगो के दो विमानों को लखनऊ भेजना पड़ा। दिल्ली से आ रही उड़ान में 228 और हैदराबाद से आने वाली उड़ान में 220 यात्री सवार थे। दोनों विमानों के मार्ग बदलने से कुल 448 यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई।

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Two IndiGo flights diverted Lucknow affecting 448 passengers both aircraft arriving Delhi and Hyderabad
विमान कैंसिल होने के बाद यात्री। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को हवाई संचालन संबंधी सूचना (नोटिस टू एयरमेन यानी नोटम) के चलते वाराणसी आने वाले इंडिगो के दो विमानों को लखनऊ भेजना पड़ा। दोनों विमानों में कुल 448 यात्री सवार थे। निर्धारित समय पर विमान वाराणसी नहीं पहुंच सके, जिससे यात्रियों की यात्रा योजना प्रभावित हुई।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली से वाराणसी आने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई-5025 को वाराणसी हवाई अड्डे पर उतरने के बजाय लखनऊ भेज दिया गया। इस विमान के वाराणसी पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 10:05 बजे था। विमान में कुल 228 यात्री सवार थे। हवाई संचालन संबंधी सूचना के कारण विमान की निर्धारित स्थान पर उतरने की योजना प्रभावित हुई, जिसके बाद उसे लखनऊ की ओर भेजा गया।
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इसी क्रम में हैदराबाद से वाराणसी आने वाली इंडिगो की दूसरी उड़ान संख्या 6ई-915 को भी लखनऊ भेजना पड़ा। इस विमान के वाराणसी पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 9:45 बजे था। विमान में 220 यात्री सवार थे। सूचना के प्रभाव के चलते इस विमान का भी वाराणसी में उतरने का निर्धारित कार्यक्रम प्रभावित हुआ।

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दोनों विमानों में 448 यात्री थे सवार
दोनों विमानों को लखनऊ भेजे जाने से कुल 448 यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई। इनमें दिल्ली से आने वाली उड़ान के 228 और हैदराबाद से आने वाली उड़ान के 220 यात्री शामिल थे। विमानों के गंतव्य बदलने के कारण यात्रियों को आगे की यात्रा और वाराणसी पहुंचने के संबंध में जानकारी का इंतजार करना पड़ा।

उल्लेखनीय है कि नोटम विमान संचालन से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं जारी करने की व्यवस्था है। इसके तहत हवाई अड्डे, उड़ान मार्ग या अन्य परिचालन संबंधी प्रतिबंधों की जानकारी दी जाती है। ऐसी सूचनाओं के प्रभावी रहने के दौरान विमानों के उतरने और उड़ान भरने के कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है।

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