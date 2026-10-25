वाराणसी: इंडिगो के दो फ्लाइट्स लखनऊ भेजे गए, 448 यात्री प्रभावित; दिल्ली और हैदराबाद से आ रहे थे दोनों विमान

बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रविवार को हवाई संचालन संबंधी सूचना (नोटिस टू एयरमेन यानी नोटम) के चलते वाराणसी आने वाले इंडिगो के दो विमानों को लखनऊ भेजना पड़ा। दोनों विमानों में कुल 448 यात्री सवार थे। निर्धारित समय पर विमान वाराणसी नहीं पहुंच सके, जिससे यात्रियों की यात्रा योजना प्रभावित हुई।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली से वाराणसी आने वाली इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई-5025 को वाराणसी हवाई अड्डे पर उतरने के बजाय लखनऊ भेज दिया गया। इस विमान के वाराणसी पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 10:05 बजे था। विमान में कुल 228 यात्री सवार थे। हवाई संचालन संबंधी सूचना के कारण विमान की निर्धारित स्थान पर उतरने की योजना प्रभावित हुई, जिसके बाद उसे लखनऊ की ओर भेजा गया।इसी क्रम में हैदराबाद से वाराणसी आने वाली इंडिगो की दूसरी उड़ान संख्या 6ई-915 को भी लखनऊ भेजना पड़ा। इस विमान के वाराणसी पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 9:45 बजे था। विमान में 220 यात्री सवार थे। सूचना के प्रभाव के चलते इस विमान का भी वाराणसी में उतरने का निर्धारित कार्यक्रम प्रभावित हुआ।