फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Two houses collapsed due to rain; goods worth thousands of rupees destroyed.

Varanasi News: बारिश से दो मकान ढहे, हजारों रुपये का सामान बर्बाद

Thu, 03 Sep 2026 01:39 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:39 AM IST
विज्ञापन
Two houses collapsed due to rain; goods worth thousands of rupees destroyed.
चौबेपुर। क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बुधवार की भोर दो मकान ढह गए। इस घटना में हजारों रुपये का घरेलू सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया। कादीपुर कलां गांव में रमाशंकर मौर्य का पक्का मकान बारिश के कारण कमजोर होकर भोर में अचानक गिर गया। गनीमत रही कि मकान ढहने के समय घर के तीन सदस्य बाहर थे। इससे कोई जनहानि नहीं हुई। मकान के अंदर रखा हजारों रुपये का सामान पूरी तरह बर्बाद हो गया। इसी तरह बहरामपुर गांव में शोभा राम का कच्चा मकान भी बारिश के चलते भरभरा कर गिर गया। उनका भी सारा सामान मलबे में दब गया। मकान गिरने के बाद शोभा राम का परिवार अपने ससुराल चला गया है। चौबेपुर थाना प्रभारी अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि मकान गिरे हैं लेकिन जान की कोई हानि नहीं हुई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed