Varanasi News: वाराणसी-शारजाह के बीच बढ़ेंगी दो उड़ानें, शेड्यूल भी बदला

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नई समय-सारिणी के अनुसार एक उड़ान प्रतिदिन शाम 6:15 बजे वाराणसी से शारजाह के लिए उड़ान भरेगी। दूसरी उड़ान रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की दोपहर 12:15 बजे वाराणसी से शारजाह के लिए उड़ान भरेगी। इसी तरह सप्ताह में चार दिन यात्रियों को शारजाह के लिए दो उड़ानों के विकल्प भी मिलेंगे।।25 अक्तूबर को टिकट बुकिंग का किराया 23 हजारत्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग का असर हवाई किराये पर अभी से ही दिखाई देने लगा है। सामान्य दिनों में वाराणसी-शारजाह का किराया करीब 15 से 20 हजार रुपये के आसपास रहता है, लेकिन 25 अक्तूबर को टिकट बुकिंग का किराया करीब 23 हजार रुपये है।