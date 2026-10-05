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Varanasi News: वाराणसी-शारजाह के बीच बढ़ेंगी दो उड़ानें, शेड्यूल भी बदला

Mon, 05 Oct 2026 02:20 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:20 AM IST
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Two flights to be added between Varanasi and Sharjah; schedule also revised
लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से शारजाह के लिए 25 अक्तूबर से दो और विमान उड़ान भरेंगे। इसका एलान एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से किया गया है। साथ ही मौजूदा उड़ान के समय में बदलाव किया गया है। नए शेडयूल के तहत टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी गई है।
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नई समय-सारिणी के अनुसार एक उड़ान प्रतिदिन शाम 6:15 बजे वाराणसी से शारजाह के लिए उड़ान भरेगी। दूसरी उड़ान रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की दोपहर 12:15 बजे वाराणसी से शारजाह के लिए उड़ान भरेगी। इसी तरह सप्ताह में चार दिन यात्रियों को शारजाह के लिए दो उड़ानों के विकल्प भी मिलेंगे।।
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25 अक्तूबर को टिकट बुकिंग का किराया 23 हजार
त्योहारी सीजन में यात्रियों की बढ़ती मांग का असर हवाई किराये पर अभी से ही दिखाई देने लगा है। सामान्य दिनों में वाराणसी-शारजाह का किराया करीब 15 से 20 हजार रुपये के आसपास रहता है, लेकिन 25 अक्तूबर को टिकट बुकिंग का किराया करीब 23 हजार रुपये है।
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