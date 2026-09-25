Varanasi News: राजस्थान की पुरातनता पर द्वि-दिवसीय संगोष्ठी कल से

विज्ञापन

राजस्थान : पुरातनता और परिवर्तन विषय पर द्वि-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी शुक्रवार से बीएचयू में होगी। वाराणसी इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), नई दिल्ली के सहयोग से वैदिक विज्ञान केंद्र में यह कार्यक्रम में होगा। संगोष्ठी में राजस्थान की पुरातात्विक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ समय-समय पर आए बदलावों पर चर्चा होगी। देश-विदेश के विशेषज्ञ विषयों पर विचार रखेंगे। उद्घाटन 25 सितंबर को सुबह 10 बजे होगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि होंगे। मुख्य वक्ता के रूप में इतिहासकार डॉ. रीमा हूजा और डॉ. श्रीकृष्ण जुगनू उपस्थित रहेंगे। बेल्जियम के इंटोलॉजिस्ट डॉ. कोएनार्ड एल्स्ट और भूगोलविद प्रो. राणा पीवी सिंह विशेष वक्ता होंगे।