चंदौली में दर्दनाक हादसा: हाईवे पर अनियंत्रित होकर मैजिक पलटी, चालक की मौत; आधे घंटे तक तड़पता रहा
जिले के लौंदा गांव के पास बृहस्पतिवार रात करीब साढ़े 12 बजे सामान लेकर चंदौली जा रही मैजिक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में चालक गुड्डू यादव (35) वाहन के नीचे दब गया और मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की जानकारी परिजनों को दी गई।
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अलीनगर थाना क्षेत्र के लौंदा गांव के पास नेशनल हाईवे पर बृहस्पतिवार की देर रात सामान लेकर चंदौली जा रही मैजिक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में मैजिक चालक लौंदा गांव निवासी गुड्डू यादव (35) वाहन के नीचे दब गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन हटाकर चालक के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
लौंदा गांव निवासी गुड्डू यादव मैजिक चलाकर सामान ढोने का काम करता था। परिजनों के अनुसार, वह रोजाना की तरह बृहस्पतिवार रात भी मैजिक में सामान लादकर चंदौली की ओर जा रहा था। रात करीब साढ़े 12 बजे वह लौंदा गांव के पास नेशनल हाईवे पर पहुंचा था। इसी दौरान मैजिक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई।
हादसा इतना तेज था कि चालक गुड्डू यादव मैजिक के नीचे दब गया। वाहन पलटने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना देने के साथ ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया। ग्रामीणों ने चालक को वाहन के नीचे से निकालने का प्रयास किया, लेकिन वह बुरी तरह फंसा हुआ था।
सूचना मिलने के कुछ देर बाद अलीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मैजिक को हटवाया और उसके नीचे दबे चालक को बाहर निकाला। हालांकि, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव की शिनाख्त कराई और घटना की जानकारी गुड्डू यादव के परिजनों को दी।
हादसे में गुड्डू की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। रोते-बिलखते परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद कुछ देर तक मौके पर लोगों की भीड़ लगी रही।
अलीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह ने बताया कि लौंदा गांव के पास मैजिक पलटने से चालक की मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।