चंदौली में दर्दनाक हादसा: हाईवे पर अनियंत्रित होकर मैजिक पलटी, चालक की मौत; आधे घंटे तक तड़पता रहा

अलीनगर थाना क्षेत्र के लौंदा गांव के पास नेशनल हाईवे पर बृहस्पतिवार की देर रात सामान लेकर चंदौली जा रही मैजिक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में मैजिक चालक लौंदा गांव निवासी गुड्डू यादव (35) वाहन के नीचे दब गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन हटाकर चालक के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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लौंदा गांव निवासी गुड्डू यादव मैजिक चलाकर सामान ढोने का काम करता था। परिजनों के अनुसार, वह रोजाना की तरह बृहस्पतिवार रात भी मैजिक में सामान लादकर चंदौली की ओर जा रहा था। रात करीब साढ़े 12 बजे वह लौंदा गांव के पास नेशनल हाईवे पर पहुंचा था। इसी दौरान मैजिक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई।