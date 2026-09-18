कमरे में मिली ट्रैक्टर चालक की लाश: पत्नी के मायके जाते ही उठाया खौफनाक कदम, बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

सूचना मिलते ही लोहता थानाध्यक्ष अभिजीत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रारंभिक जांच में फंदा लगाने का कारण पारिवारिक कलह सामने आया है। मामले की जांच की जा रही है।



मृतक के पिता सुरेंद्र यादव ने बताया कि शिवा की पत्नी से आए दिन विवाद होता था। उन्होंने कहा कि चार दिन पहले भी विवाद के बाद वह बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। शिवा ट्रैक्टर चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता था। उसके दो बच्चे हैं। इनमें रिशू (5) और खुशी (3) वर्ष की हैं। घटना के बाद दोनों बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।