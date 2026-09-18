फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Tractor driver dead body found in room Took drastic step soon wife left for maternal home children lose father

कमरे में मिली ट्रैक्टर चालक की लाश: पत्नी के मायके जाते ही उठाया खौफनाक कदम, बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

Fri, 18 Sep 2026 07:14 PM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Fri, 18 Sep 2026 07:14 PM IST
सार

लोहता के भरथरा गांव में पत्नी से विवाद के बाद ट्रैक्टर चालक शिवा ने शुक्रवार शाम कमरे में साड़ी के फंदे से फांसी लगाकर जान दे दी। चार दिन पहले पत्नी बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक कलह सामने आई है।

विज्ञापन
Tractor driver dead body found in room Took drastic step soon wife left for maternal home children lose father
शिवा यादव की फाइल फोटो। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वाराणसी में लोहता थाना क्षेत्र के भरथरा गांव में पत्नी से विवाद के बाद आहत ट्रैक्टर चालक ने शुक्रवार की शाम फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक की पहचान गांव निवासी शिवा यादव (34) के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

विज्ञापन


परिवार के लोगों के अनुसार, शिवा की पत्नी सोनम यादव का परिवार के लोगों से अक्सर विवाद होता था। चार दिन पहले भी पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद सोनम अपने दोनों बच्चों के साथ मायके चंदवक, जौनपुर चली गई थी। शुक्रवार की शाम शिवा घर में अकेला था। परिवार के लोगों ने बताया कि पत्नी के मायके चले जाने और विवाद से वह काफी आहत था।
विज्ञापन


शाम को परिजन शिवा के कमरे के पास पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला। आवाज देने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। धक्का देने पर दरवाजा खुल गया। अंदर शिवा पंखे के सहारे साड़ी के फंदे से लटका मिला। परिजनों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

सूचना मिलते ही लोहता थानाध्यक्ष अभिजीत सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रारंभिक जांच में फंदा लगाने का कारण पारिवारिक कलह सामने आया है। मामले की जांच की जा रही है।

मृतक के पिता सुरेंद्र यादव ने बताया कि शिवा की पत्नी से आए दिन विवाद होता था। उन्होंने कहा कि चार दिन पहले भी विवाद के बाद वह बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। शिवा ट्रैक्टर चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता था। उसके दो बच्चे हैं। इनमें रिशू (5) और खुशी (3) वर्ष की हैं। घटना के बाद दोनों बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed