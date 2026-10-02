डॉ. टीके लहरी मामला: सीएम आफिस ने मांगी रिपोर्ट, आईजीआरएस पोर्टल पर हुई थी शिकायत; एसीपी ने भेजा जवाब
बीएचयू में डॉ. टीके लहरी को थप्पड़ मारने के मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने रिपोर्ट मांगी है। मामले में आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने पुलिस से जानकारी मांगी। अपर पुलिस आयुक्त ने मामले में जवाब भेज दिया है। अब प्रकरण से जुड़े तथ्यों और कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा की जा रही है।
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आईएमएस बीएचयू के कार्डियोथोरेसिक सर्जन पद्मश्री डॉ.टीक लहरी को आईसीयू में उन्हीं के विभाग के डॉक्टर द्वारा थप्पड़ मारने के आरोपों की अब सीएम आफिस ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में मुख्यमंत्री के आईजीआरएस पोर्टल पर हुई शिकायत के मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने वाराणसी के पुलिस आयुक्त से रिपोर्ट तलब की है। इधर पुलिस ने आईएमएस बीएचयू के निदेशक को पत्र लिखकर जांच आंख्या मांगी है।
बीएचयू के कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट में इमेरिटस प्रोफेसर डॉ. लहरी को उन्हीं के विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अरविंद पांडेय द्वारा आईसीयू में इलाज के दौरान थप्पड़ मारने की शिकायत डॉ. लहरी के परिजनों ने बीएचयू प्रशासन से ईमेल से की थी। इसमें परिजनों ने कुलपति, आईएमएस निदेशक सहित अन्य लोगों को भेजे मेल में तीन फोटो भी दिया था।
इसमें एक फोटो में डॉ. लहरी के चेहरे पर थप्पड़ के निशान तो दूसरी फोटो में आंख में लाल निशान दिख रहा था।अमर उजाला ने छह सितंबर को इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया तो स्थानीय स्तर पर राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल से लेकर ईसी मेंबर और महापौर अशोक तिवारी के साथ ही सपा, कांग्रेस नेताओं ने आईसीयू पहुंचकर डॉ. लहरी का हाल जाना था।
राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी आंख में लालिमा देख हैरानी जताई थी। उन्हीं के निर्देश पर 10 सदस्यीय समिति गठित है, जो जांच कर रही है। अब तक घटना का खुलासा हुए 25 दिन का समय बीतने के बाद भी अब तक आईएमएस प्रशासन की ओर से जांच पूरी नहीं हो सकी है।
इस बीच अर्दली बाजार निवासी सुधांशु कुमार सिंह ने सीएम के आईजीआरएस पोर्टल पर 7 सितंबर को इसकी शिकायत की थी। उसी मामले में सीएम कार्यालय के लोक शिकायत अनुभाग से पुलिस आयुक्त से रिपोर्ट मांगी थी। 30 सितंबर को अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल ने अपने स्तर से कराई गई एक जांच रिपोर्ट को भेज दिया है।