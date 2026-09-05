Varanasi News: गोरखपुर में तीन और वाराणसी में सम्मानित किए गए 18 शिक्षक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गोरखपुर में सम्मानित होने वाले शिक्षकों में यूपी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. आरपी सिंह, बंगाली टोला इंटर कॉलेज के शिक्षक प्रकाश नारायण सिंह और प्राथमिक विद्यालय मंडुवाडीह की शिक्षिका नीलम राय शामिल रहीं। तीनों शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार-2025 से नवाजा गया है। वहीं, कमिश्नरी सभागार में आयोजित समारोह में छात्रों के सर्वांगीण विकास, विद्यालयों में नवाचार और शिक्षा के प्रति समर्पण के लिए 18 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता सीधे तौर पर शिक्षकों की कार्यशैली और समर्पण से जुड़ी है। विद्यालयों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने से न केवल उनका मनोबल बढ़ता है, बल्कि दूसरे शिक्षकों को भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।समारोह में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र ‘दयालु’, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, अजगरा विधायक त्रिभुवन राम, पूर्व महामंत्री चौबेपुर मंडल अनिल तिवारी, महानगर अध्यक्ष भाजपा प्रदीप अग्रहरि और एडीएम सिटी पंकज कुमार की प्रमुख उपस्थिति रही। कार्यक्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक भोलेंद्र प्रताप सिंह और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेन्द्र सिंह सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।सम्मानित शिक्षक और उनके विद्यालय1. अंजना पटेल - प्राथमिक विद्यालय नाराइचा, आराजी लाइन2. ओम प्रकाश - उच्च प्राथमिक विद्यालय पयागपुर, आराजी लाइन3. राज नारायण वर्मा - प्राथमिक विद्यालय खररिया, बड़ागांव4. उमाकांत त्रिपाठी - प्राथमिक विद्यालय रघुनाथपुर द्वितीय, बड़ागांव5. कृष्ण सहाय सिंह - प्राथमिक विद्यालय झुंझुपुर, चिरईगांव6. कल्पना - प्राथमिक विद्यालय चांदपुर, चिरईगांव7. राजेश कुमार यादव - उच्च प्राथमिक विद्यालय तिवारीपुर, चोलापुर8. हरिश्चंद्र मिश्र - प्राथमिक विद्यालय परागडीह, चोलापुर9. साधना सिंह - प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर, हरहुआ10. दीपशिखा सिंह - प्राथमिक विद्यालय मड़वा, हरहुआ11. शीला यादव - कंपोजिट विद्यालय महेशपुर, काशी विद्यापीठ12. डॉ. सिद्धनाथ पांडेय - कंपोजिट विद्यालय सदलपुर, काशी विद्यापीठ13. किरण सिंह - प्राथमिक विद्यालय दीन दयालपुर, शहरी क्षेत्र14. आरती सिंह - कंपोजिट विद्यालय दशाश्वमेध, शहरी क्षेत्र15. मनोज कुमार सिंह - कंपोजिट विद्यालय सैरागोपालपुर, पिंडरा16. कैलाश नाथ यादव - पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय समोगरा, पिंडरा17. पंकज कुमार यादव - प्राथमिक विद्यालय लालपुर, सेवापुरी18. नागेन्द्र कुमार सिंह - प्राथमिक विद्यालय ओड़राहा, सेवापुरी