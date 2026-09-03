प्रमुख मार्गों और चौराहों पर चोरियां: लगे हैं 50 सीसीटीवी, चोर कैमरे में कैद फिर भी पुलिस के हाथ खाली; गुस्सा

केस 1 : महिला अस्पताल रोड में रामनिवास सिंह की बाइक 26 अगस्त को दोपहर में चोरी हो गई। बाइक चोरी करते समय चोर की पूरी गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसके बावजूद बाइक की बरामदगी नहीं हो सकी है।



केस 2 : निवासी अविनाश सिंह रक्षाबंधन पर परिवार के साथ दिल्ली गए थे। 30 अगस्त की शाम पड़ोसी ने फोन कर घर में चोरी की सूचना दी। उनके चाचा उमाशंकर सिंह ने मौके पर पहुंचकर देखा कि दरवाजा तोड़कर ऊपर के कमरे में रखी आलमारी से सोने के सामान चोरी कर लिए गए हैं। सूचना पर डायल 112 और चंद्रशेखर नगर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई।



दिल्ली से लौटने के बाद अविनाश ने चोरी हुए सामान की सूची पुलिस को सौंपी। घर में हुई चोरी ने परिवार को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक सदमे में डाल दिया है। अब परिवार की निगाहें पुलिस की जांच और चोरी गए सामान की बरामदगी पर टिकी हैं। इस बाबत कोतवाल प्रवीण सिंह ने बताया कि तीनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस टीमें घटनाओं के खुलासे में लगी हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटनाओं का खुलासा किया जाएगा।