Varanasi News: रामकथा में दिया भक्ति, विश्वास और समर्पण का संदेश
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:46 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:46 PM IST
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वाराणसी। मुकीमगंज स्थित शंकर सरदार के बाड़े में बृहस्पतिवार को भगवान श्रीराम का जन्मोत्सव मनाया गया। श्रीराम कथा के पांचवें दिन कथा व्यास पं. रविशंकर पाठक ने जन्म प्रसंग सुनाया। कथा पंडाल भक्ति और उल्लास से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए। पं. रविशंकर पाठक ने भक्ति को विश्वास का पहला सोपान बताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की अनुभूति के लिए शास्त्रों के अध्ययन से अधिक विश्वास और प्रेम महत्वपूर्ण है। उन्होंने संत रामकृष्ण परमहंस के जीवन प्रसंग का भी उल्लेख किया। श्रद्धालुओं को भक्ति, विश्वास, प्रेम और समर्पण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में आयुष मंत्री डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु और डॉ. प्रभा रानी प्रसाद मौजूद रहे। संवाद
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