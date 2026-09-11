स्वाइन फ्लू का खतरा: वाराणसी में छह नए मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव रिपोर्ट, सभी होम आइसोलेशन में
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Fri, 11 Sep 2026 11:24 AM IST
सार
स्वाइन फ्लू के छह और मरीज वाराणसी में मिले हैं। बीएचयू में सैंपल की जांच के बाद पुष्टि हुई है। सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं। बुधवार को भी चार नए मरीज मिले थे।
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विस्तार
वाराणसी जिले में स्वाइन फ्लू का खतरा कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। बृहस्पतिवार को बीएचयू में सैंपल की जांच कराने वाले छह लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है।
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सीएमओ डॉ. एनपी सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को बीएचयू से मिली रिपोर्ट के अनुसार छह लोगों की स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी होम आइसोलेशन में हैं।
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बताया कि इस समय मंडलीय अस्पताल कबीरचौरा में दो मरीज भर्ती हैं। बुधवार को भी चार नए मरीज मिले थे।