स्वाइन फ्लू का खतरा: वाराणसी में छह नए मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव रिपोर्ट, सभी होम आइसोलेशन में

वाराणसी जिले में स्वाइन फ्लू का खतरा कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। बृहस्पतिवार को बीएचयू में सैंपल की जांच कराने वाले छह लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है।

विज्ञापन