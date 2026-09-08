स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026: हवा की गुणवत्ता खराब, राष्ट्रीय रैंकिंग में वाराणसी का 34वां स्थान; प्रदर्शन खराब

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की ओर से सोमवार को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 की रैंकिंग जारी की गई। इसमें वाराणसी का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। सीपीसीबी की ओर से जारी रैंकिंग में वाराणसी का 34वां स्थान है। यह रैंकिंग पिछले तीन वर्षों में सबसे खराब है। वाराणसी का साल 2023 में देश भर में तीसरा, 2024 में 9वां और 2025 में 11वां स्थान था।

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स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026 में वाराणसी को महज 150 अंक हासिल हुए हैं। देश की राजधानी लखनऊ 198 अंकों के साथ देश में पहले पायदान पर है, वहीं वाराणसी वायु गुणवत्ता के मामले में यूपी के अन्य प्रमुख शहरों से काफी पीछे रह गया है। नगर निगम और पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, वाराणसी में निरंतर चल रहे निर्माण कार्यों, सड़कों पर उड़ती धूल और भारी ट्रैफिक के दबाव की वजह से पीएम-10 और वायु गुणवत्ता सूचकांक में अपेक्षित सुधार दर्ज नहीं हो सका है।शहर को अगले सर्वेक्षण में बेहतर स्थिति में लाने के लिए ठोस कचरा प्रबंधन, ग्रीन बेल्ट विस्तार लागू करने की आवश्यकता है। सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों ने वायु गुणवत्ता सुधार में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। प्रदेश में लखनऊ जहां देश में पहले स्थान, आगरा चौथे स्थान, गाजियाबाद 9वें स्थान, कानपुर 11वें स्थान, प्रयागराज 13वें और मेरठ 22वें स्थान पर है।