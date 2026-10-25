Varanasi News: सफाईकर्मी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने मारपीट का आरोप लगाया
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:32 AM IST
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:32 AM IST
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वाराणसी। आदमपुर थाना क्षेत्र के गोलाघाट में शनिवार को सफाईकर्मी विनोद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव घर के अंदर खून से लथपथ मिला। परिजनों ने अज्ञात लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। विनोद के छोटे भाई राजा कुमार ने पुलिस को बताया कि विनोद के शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान थे। शुक्रवार रात कुछ अज्ञात लोगों ने विनोद के साथ मारपीट की थी। इसी मारपीट के कारण उसकी मौत हुई। आदमपुर थाना प्रभारी विमल मिश्रा ने बताया कि विनोद की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चल पाएगा। पुलिस जांच कर रही है। ब्यूरो
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