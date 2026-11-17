बरेका पश्चिमी गेट के सामने नाथूपुर में वी-मार्ट जनरल स्टोर पर दो महीने पुराना समाप्ति तिथि वाला सत्तू मिलने का मामला सामने आया है। ग्राहकों ने सत्तू के पैकेट में कीड़े और घुन मिलने का आरोप लगाया है। भाजपा के एक नेता ने स्टोर से यह सत्तू खरीदा था। घर जाकर पैकेट खोलने पर उसमें से बदबू आई और अंदर कीड़े रेंगते दिखे।

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