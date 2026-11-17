वाराणसी: स्टोर पर दो महीने एक्सपायरी सत्तू बेचने का आरोप, पैकेट खोलते ही रेंगते मिले कीड़े; बदबू से खुली पोल
वाराणसी में वी-मार्ट जनरल स्टोर पर दो महीने पहले एक्सपायर्ड हुआ सत्तू मिला। इसे लेकर ग्राहकों ने नाराजगी जताई। बताया गया कि सत्तू का पैकेट खोलने पर उसमें कीड़े भी निकले। साथ ही बदबू भी आ रहे थे।
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बरेका पश्चिमी गेट के सामने नाथूपुर में वी-मार्ट जनरल स्टोर पर दो महीने पुराना समाप्ति तिथि वाला सत्तू मिलने का मामला सामने आया है। ग्राहकों ने सत्तू के पैकेट में कीड़े और घुन मिलने का आरोप लगाया है। भाजपा के एक नेता ने स्टोर से यह सत्तू खरीदा था। घर जाकर पैकेट खोलने पर उसमें से बदबू आई और अंदर कीड़े रेंगते दिखे।
घटना के बाद आसपास के लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि समाप्ति तिथि वाला सामान बेचना लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। सत्तू जैसे खाद्य पदार्थ में कीड़े मिलना बेहद गंभीर मामला है। इससे पेट की बीमारी और खाद्य विषाक्तता का खतरा बढ़ जाता है। मामले की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने दुकानदार से विरोध जताया। विभाग से जांच कर कार्रवाई की मांग की है।
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शिकायत मिलने पर सत्तू की जांच की गई। जिसमें एक्सपायर पाए जाने पर पूरा माल नष्ट कराया गया है। साथ ही दुकानदार को नोटिस भी जारी किया गया है। इसके अलावा उक्त दुकान से बेसन के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजा गया है। -सच्चिदानंद राय, खाद्य सुरक्षा अधिकार