{"_id":"63bef46f8915e3054867b98b","slug":"stf-caught-solver-in-ssc-capf-gd-constable-exam-in-varanasi-raid-continues-in-search-of-gang","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Varanasi: सीएपीएफ सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर को एसटीएफ ने दबोचा, सहयोगी की तलाश में दबिश जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विस्तार

कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की ओर केंद्रीय पुलिस बल (सीएपीएफ) में सिपाही पद पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में सॉल्वर को एसटीएफ ने वाराणसी के बछांव स्थित कॉलेज से गिरफ्तार किया। कब्जे से सिम लगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, माइक्रोफोन, आधार कार्ड और प्रवेश पत्र बरामद हुआ। आरोपी पूर्व में भी जेल जा चुका है। उसके सहयोगी की तलाश में एसटीएफ की टीमें दबिश दे रही हैं।

दिल्ली से लेकर आया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस

रोहनिया थाना अंतर्गत बछांव स्थित पूर्णोदय महाविद्यालय में बुधवार को सीएपीएफ में सिपाही पद पर भर्ती के लिए एसएससी परीक्षा आयोजित थी। एसटीएफ गोरखपुर फील्ड इकाई को सूचना मिली कि परीक्षा में सॉल्वर गिरोह सक्रिय है और एक परीक्षार्थी इलेक्ट्रानिक डिवाइस के साथ बैठा है।

इस पर एसटीएफ वाराणसी इकाई के फील्ड यूनिट के निरीक्षक अरविंद सिंह ने परीक्षा केंद्र पर छापा मारा। केंद्र के निदेशक और नियुक्त स्टेटिक मजिस्ट्रेट से संपर्क करते हुए परीक्षा में बैठे सॉल्वर गिरोह के सदस्य इमरान को गिरफ्तार किया। भदोही के गोपीगंज थाना क्षेत्र के नथईपुर निवासी इमरान के कब्जे से सिम लगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, माइक्रोफोन और प्रवेश पत्र बरामद हुआ।

एसटीएफ के निरीक्षक अरविंद सिंह के अनुसार गिरफ्तार इमरान ने पूछताछ में बताया कि वह सॉल्वर गिरोह का सक्रिय सदस्य है। वर्ष 2021 में यूपी पुलिस की एसआई भर्ती परीक्षा के दौरान केंद्र के बाहर से नकल कराने में मेरठ के कंकड़खेड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार हुआ था।

जेल से छूटने के बाद वह दिल्ली गया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद कर लाया था। इसके बाद केंद्रीय पुलिस बल में सिपाही पद पर भर्ती के लिए आयोजित एसएससी परीक्षा के लिए खुद आवेदन किया था। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लैस होकर बैठा था। बाहर में उसका एक साथी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल में सहयोग कर रहा था। रोहनिया थाने में सॉल्वर इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

विज्ञापन

STF caught solver in SSC CAPF GD Constable Exam in varanasi raid continues in search of Gang